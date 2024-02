Kunst liegt bekanntlich im Auge des Betrachters, und dementsprechend ist auch Musik Geschmacksache. Ab und zu aber stossen bestimmte Lieder bei besonders vielen Leuten auf Anklang. Bei einer handvoller solcher Schweizer Songs wagen wir die steile These, dass sie auch im Jahr 2050 noch immer gehört werden.

«Ewigi Liäbi» – Inbegriff des Schweizer Liebeslieds

Die genaue Anzahl der Schweizer Hochzeiten, die musikalisch mit «Ewigi Liäbi» untermalt wurden, dürfte schwer zu ermitteln sein, ist aber zweifellos immens. Kaum ein einheimisches Lied hat so viele Herzen erwärmt wie die Ballade der Gruppe «Mash» um Leadsänger Padi Bernhard.

«Bring en hei» – Helvetische Fussballhymne

Baschis Fussballhymne stiess beim Publikum bereits in ihrem Erscheinungsjahr 2006 auf grossen Anklang. In den musikalischen Adelsstand erhoben wurde «Bring en hei» aber während der Fussball-EM 2008, als es bei allen Schweizer Spielen als letztes Lied vor dem Anpfiff im Stadion erklang.

«My Man Is a Mean Man» – Powerstimme aus dem Wallis

Obwohl Stefanie Heinzmann erst 34 Jahre alt ist, kann sie schon auf fast zwei Jahrzehnte Präsenz im Showbusiness zurückblicken. Im Januar 2008 kam ihre Debüt-Single «My Man Is a Mean Man» auf den Markt und stürmte auf Platz 1 der Schweizer Charts. Das Lied hat bis heute nichts von seiner Power eingebüsst.

«I schänke dir mis Herz» – Züri Wests grösster Hit

Laut Sänger Kuno Lauener war der Band ihr berühmtes Liebeslied anfangs fast ein bisschen peinlich. Weil damals Grunge der Musikstil der Stunde war, fragten sich Züri West bei ihrem Song: «Kann man das noch bringen?» Längst ist klar, dass diese Zweifel unbegründet waren.

«Alperose» – Polo Hofers Vermächtnis

Dass «Polo National» ein Lied hinterlassen hat, welches die Schweizer Hörerschaft seit Jahrzehnten immer wieder von neuem bewegt, versteht sich eigentlich von selbst. Dass der Liedtitel «Alperose» Namensgeber eines Musicals aus Songs von Polo Hofer wurde, erstaunt ebenfalls kaum.

Göläs «Schwan» – Sportler lieben ihn

Als Fussballer Timm Klose 2016 zum Norwich City kam und den Teamkollegen ein Ständchen vorsingen musste, entschied er sich für «Schwan» von Gölä. In der Kabine des englischen Klubs hat das wohl exotisch angemutet, aber in der Schweiz handelt es sich um vertraute Klänge. Auch Marco Odermatt tönte das vor einem Vierteljahrhundert erschienene Lied an den «Sports Awards» 2023 an.

«Scharlachrot» – Patente Liebeserklärung

Die Mannschaftskabine war Guillaume Hoarau als Sänger zu eng. Gerne performt der ehemalige YB-Spieler auf richtigen Bühnen. Zu seinem Repertoire gehört auch «Scharlachrot» von Patent Ochsner. Zuletzt nahm Hoarau sogar zusammen mit Frontmann Büne Huber eine Studioversion auf.

Mani Matter: Gesamtwerk als Evergreen

Auf gutem Weg zum ewigen Klassiker ist das Gesamtwerk von Mani Matter, obwohl der Berner kein konventioneller Hit-Komponist war. Sein Album «Ich han es Zündli azündt» belegt Platz 12 der in der Schweiz zwischen 1983 und 2023 am besten verkauften Alben. Matter liegt damit nur knapp hinter Grössen wie ABBA, Ed Sheeran, Amy Winehouse oder Adele.

«Nightmare», «079», «Amerika» & «Hippie-Bus» –Künftige Klassiker?

Die erfolgreichsten Publikationen von Joya Marleen, Lo & Leduc, Adrian Stern und Dodo sind im Vergleich zu den anderen hier erwähnten Liedern weniger lange auf dem Markt. Die Beliebtheit, welche die Lieder «Nightmare», «079», «Amerika» und «Hippie-Bus» in den letzten paar Jahren erlangt haben, deuten aber ihr Potenzial an, zu langlebigen Klassikern zu werden.

