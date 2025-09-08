Die Sitcom «Unsere kleine Botschaft» feiert am ZFF Weltpremiere. Die Serie handelt vom Büroalltag einer fiktiven Schweizer Botschaft in Lateinamerika.

Mit «Unsere kleine Botschaft» lanciert SRF nach 20 Jahren wieder eine Schweizer Sitcom. Die ersten drei Folgen der Workplace-Comedy werden am 2. Oktober 2025 als Gala Premiere am Zurich Film Festival gezeigt – um 18:00 Uhr im Kino Arthouse Le Paris.

Streaminghinweis zu «Unsere kleine Botschaft» Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF/Pascal Mora Auf Play SRF können alle Folgen der Sitcom ab dem 31. Oktober 2025 gestreamt werden Im TV werden an diesem Tag die ersten beiden von insgesamt sechs Folgen ausgestrahlt. Anschliessend geht es im wöchentlichen Rhythmus mit der Ausstrahlung weiter.

Schauplatz der Serie ist eine fiktive Schweizer Botschaft in einem nicht näher benannten lateinamerikanischen Land. Dort navigiert eine bunt zusammengewürfelte Bürogemeinschaft um Botschafterin Bea, gespielt von Susanne Kunz, durch Wirren der Politik und Diplomatie und jongliert gleichzeitig private Herausforderungen und Beziehungen.

Vielfältiges Ensemble mit Schweizer und internationalen Gesichtern

Neben Susanne Kunz gehören auch Jonas Gygax, die schweizerisch-kolumbianische Schauspielerin Sandra Zellweger, Comedylegende Birgit Steinegger oder Anaïs Decasper, die ihr Seriendebüt gibt, zum Ensemble. Für internationales Flair sorgt Ted Lasso Star Cristo Fernandez.

Die Sitcom wurde von der Produktionsfirma Fidelio Films unter der Leitung von Björn Hering und Showrunner Mauro Mueller produziert. Serienschöpfer ist Marco Edmonds, dessen Pitch sich in einer Ausschreibung gegen 222 Eingaben durchgesetzt hat. Die Drehbücher wurden im Writer’s Room unter Leitung der Head-Autoren Pascal Glatz und Christian Wehrlin (Co-Autoren von «Tschugger») entwickelt. Regie führen Johannes Bachmann (Co-Regisseur von «Tschugger») und Johannes Schröder.