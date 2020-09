Das Schweizer Stimmvolk will am freien Personenverkehr zwischen der Schweiz und der EU festhalten.

Begrenzungsinitiative Eidg. Vorlage: Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)» JA 38.9% 765'162 Stimmen

NEIN 61.1% 1'203'976 Stimmen Standesstimmen JA 3.5



NEIN 16.5 Stimmbeteiligung % JA-Anteil in %













Die sogenannte Begrenzungsinitiative der SVP ist an der Urne deutlich gescheitert.

Das Volk spricht sich damit für die Beibehaltung der Personenfreizügigkeit mit der EU aus.

Seit 18 Jahren gilt zwischen der Schweiz und der EU der freie Personenverkehr – und wird es auch weiterhin. Die Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sowie der Kantone erteilt der SVP-Initiative eine Abfuhr. Die grösste Partei wollte die Zuwanderung wieder selber steuern. Mit der sogenannten «Begrenzungsinitiative» kämpfte sie allerdings einmal mehr fast alleine auf breiter Front.

In einigen Kantonen stiess das Anliegen jedoch durchaus auf offene Ohren. So nahm der Grenzkanton Tessin die Initiative an – mit 53.1 Prozent Ja-Stimmen. Noch deutlicher – mit 54.3 Prozent – nahm der Kanton Appenzell Innerhoden die Initiative an. Auch im Kanton Glarus gab ein knappes Ja.

Die Zustimmung im Tessin ist keine Überraschung. Sie sei sogar noch deutlicher erwartet worden, sagt RSI-Redaktor Mario Carnevale. Lohndruck, Jugendarbeitslosigkeit und Sicherheit seien grosse Themen im Südkanton.

Besonders deutlich wurde die sogenannte Begrenzungsinitiative in den Kantonen Neuenburg und Basel-Stadt abgelehnt, mit jeweils mehr als 70 Prozent Nein-Stimmen.

«Die SVP hat ihre Mobiliserungskraft verloren» Textbox aufklappen Textbox zuklappen Die Einschätzung zum klaren Nein von Urs Leuthard, Leiter Bundeshausredaktion: «Die klare Niederlage der SVP bei der sogenannten Begrenzungsinitiative reiht sich ein in eine Serie von Misserfolgen. Seit dem Sieg bei der Masseneinwanderungs-Initiative konnte sich die Volkspartei bei ihren Kernthemen Migration und Abgrenzung nicht mehr durchsetzen. Das zeigt, dass die SVP ihre Mobilisierungskraft verloren hat. Die grossen Abstimmungserfolge der SVP basierten darauf, dass sie ihre Sympathisanten in Scharen an die Urne bringen konnte. Doch schon bei den Wahlen im letzten Herbst waren viele SVP-Wähler zu Hause geblieben. Kommt hinzu, dass die Gegnerschaft aus den Niederlagen gelernt hat. Die linken und die bürgerlichen Parteien, Arbeitgeber und Gewerkschaften hatten sich schon früh zu einer stabilen Nein-Koalition gefunden. So lernt die SVP, die einst so übermächtig wirkte, die so erfolgreich war im Provozieren und Mobilisieren, das harte Brot der anderen Parteien kennen. Manchmal gewinnt sie, oft verliert sie. Vor allem wenn sich die Gegner einig sind.»

Die SVP-Spitze gab sich im Abstimmungskampf unerschrocken. Sie wurde nicht müde zu betonen, dass nur bei einem Ja zur Initiative die Umwelt, der Arbeitsmarkt, die Sozialwerke und die Infrastruktur in der Schweiz geschützt würden.

Laut den Initianten verursacht die Personenfreizügigkeit nur Probleme. Die «Massenzuwanderung» führe zu übervollen Zügen, immer mehr Beton und endlosen Staus. Die Partei will keine «10-Millionen-Schweiz», die Zuwanderung müsse deshalb ohne Freizügigkeit selber kontrolliert werden.

Kündigung innert zwölf Monaten

Konkret forderte die Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)», dass der Bundesrat das Freizügigkeitsabkommen innerhalb von zwölf Monaten durch Verhandlungen mit der EU ausser Kraft setzt oder kündigt.

In diesem Fall wäre die Guillotine-Klausel zur Anwendung gekommen: Auch die sechs anderen Abkommen der Bilateralen I wären automatisch weggefallen. Die Initiative hätte es der Schweiz zudem verboten, neue völkerrechtliche Verpflichtungen einzugehen, die ausländischen Staatsangehörigen Personenfreizügigkeit gewähren.

Grosser Schaden für die Wirtschaft befürchtet

Der Bundesrat, alle anderen grossen Parteien sowie die grossen Wirtschaftsverbände lehnten die Initiative ab. Ohne bilaterale Verträge, ohne stabile Beziehungen mit der EU – der mit Abstand wichtigsten Handelspartnerin der Schweiz – gingen zwangsläufig Arbeitsplätze verloren, lautete der Tenor der Gegner. Die Initiative sei Gift in einer Zeit grosser wirtschaftlicher Unsicherheit.

Schaden bei Wegfall der Bilateralen I

Gemäss einem Bericht des Bundes würde das Bruttoinlandprodukt der Schweiz bei einem Wegfall der Bilateralen I in weniger als 20 Jahren fünf bis sieben Prozent tiefer liegen als bei einem Fortbestehen der Verträge. Zudem machen verschiedene Studien deutlich, dass durch die Personenfreizügigkeit kaum einheimische Arbeitskräfte verdrängt und die Sozialwerke durch die Personenfreizügigkeit nicht belastet werden.