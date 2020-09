Die Stimmberechtigten von Sonvilier im Berner Jura entscheiden, ob sie den Windpark Quatre Bornes unterstützen. Das Projekt im Grenzgebiet zum Kanton Neuenburg sieht zehn Windturbinen vor, davon sieben in der Gemeinde Sonvilier (BE). Drei Turbinen kämen in der Gemeinde Val-de-Ruz (NE) zu stehen. Lehnt Sonvilier den Sachplan ab, wird das Projekt aufgegeben.

2015 stellten sich in einer Konsultativabstimmung 75 Prozent hinter die Idee eines Windparks. Auch die Behörden der 1200-Einwohner-Gemeinde stehen dahinter. Sagt Sonvilier am 27. September Ja, geht das Dossier an den Kanton, der die Baubewilligung erteilt und die Einsprachen behandelt.

Bekämpft wird das Projekt von Anwohnern. Ihrer Ansicht nach hat es im Regionalpark Chasseral, der auf sanften Tourismus und Biodiversität setzt, keinen Platz für einen Windpark. Zudem müsse die Stromproduktion stark subventioniert werden.

Der produzierte Strom würde 80 Prozent des Bedarfs der Gemeinden Sonvilier und Val-de-Ruz abdecken. Betreiber wäre die Gruppe E Greenwatt, die zu 80 Prozent der Groupe E gehört.