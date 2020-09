Mit Stadtpräsident Erich Fehr (SP), Finanzdirektorin Silvia Steidle (FDP) und Sozialdirektor Beat Feurer (SVP) wurden alle Bisherigen wiedergewählt.

Neu im Gemeinderat sind Lena Frank (Grüne) und Glenda Gonzalez Bassi (PSR).

Seit 2013 wurde die Stadt Biel von den selben fünf Personen regiert. Jetzt aber traten Cédric Némitz (PSR) und Barbara Schwickert (Grüne) nicht mehr zur Wahl an. Vom links-grünen Lager wollte es nur Stadtpräsident Erich Fehr noch einmal wissen.

Wer wie viele Stimmen erhalten hat Erich Fehr (SP): 6670 Stimmen

Glenda Gonzalez Bassi (PSR): 6165 Stimmen

Lena Frank (Grüne): 6043 Stimmen

Beat Feurer (SVP): 5236 Stimmen

Silvia Steidle (FDP): 3709 Stimmen Die Stimmbeteiligung lag bei 40.43 Prozent.

Sozialdirektor Beat Feurer (SVP) musste kaum um seine Wiederwahl zittern. Er geniesst den Bisherigen-Bonus und hat mit der SVP die in Biel stärkste bürgerliche Kraft im Rücken. FDP-Politikerin Silvia Steidle musste dieses Jahr ohne die Unterstützung der Mitteparteien antreten.

Das ist die neue Bieler Regierung Bild 1 / 5 Legende: Der bisherige Stadtpräsident, Erich Fehr, bleibt in seinem Amt. Der SP-Politiker wurde im ersten Wahlgang wiedergewählt. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Die bisherige Finanzdirektorin Silvia Steidle von der FDP wurde ebenfalls wiedergewählt. Keystone Bild 3 / 5 Legende: Und auch der dritte Bisherige, Beat Feurer von der SVP, bleibt im Amt. Der Sozialdirektor wurde wiedergewählt. Keystone Bild 4 / 5 Legende: Neu in der Regierung ist Lena Frank von den Grünen. Keystone Bild 5 / 5 Legende: Glenda Gonzalez Bassi vom Parti Socialiste Romand (PSR) sitzt ebenfalls neu im Bieler Gemeinderat. ZVG/PSR

So oder so: Der Gemeinderat von Biel ist ab nächstem Jahr erstmals weiblich dominiert. Während mit Némitz und Schwickert ein Mann und eine Frau gingen, standen ausschliesslich Frauen in den aussichtsreichen Startlöchern. Mit den neu gewählten Glenda Gonzalez Bassi und Lena Frank sind jetzt drei von fünf Mitgliedern des Gemeinderats weiblich.

Bezüglich des Stadtpräsidiums gab es eine spannende Ausgangslage: Erich Fehr sitzt als Stadtpräsident grundsätzlich fest im Sattel.

Die Resultate zum Stadtpräsidium Textbox aufklappen Textbox zuklappen Erich Fehr erhielt 6889 Stimmen, das sind 57.16 Prozent. Er erreicht somit das absolute Mehr. Nicht gewählt wurden: Beat Feurer: 2377 Stimmen

Sandra Gurtner-Oesch: 1488 Stimmen

Silvia Steidle: 334 Stimmen

Titus Sprenger: 171 Stimmen

Verschiedene: 793 Stimmen

Bei gleich drei Gegenkandidaturen war es aber durchaus möglich, dass er im ersten Wahlgang das absolute Mehr nicht erreicht. Doch er hat es geschafft und bleibt Bieler Stadtpräsident.