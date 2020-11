Am 29. November wählt das Stimmvolk in Bern Regierung und Parlament. SRF und Smartvote helfen bei der Wahl.

Als Wählerin oder Wähler fragt man sich oft: Welche Politiker vertreten meine Meinung am besten? Die Antwort findet man – vielleicht – in Parteiprogrammen. Oder man füllt den Fragebogen von Smartvote aus und lässt sich anschliessend eine Auswahl an passenden Kandidierenden präsentieren.

Sie haben die Möglichkeit entweder 32 oder 56 Fragen zu beantworten. Die Online-Wahlhilfe Smartvote vergleicht Ihre Antworten mit jenen der Kandidierenden. So erfahren Sie, welche Politiker Ihren persönlichen politischen Vorstellungen am nächsten kommen.

Datenbank und Wahlempfehlung In der Datenbank finden Sie alle Personen, welche kandidieren. Allerdings nehmen nicht alle Kandidierenden an der Umfrage für die Smartvote-Wahlempfehlung teil. Kandidierende, die den Online-Fragebogen nicht oder noch nicht ausgefüllt haben, werden deshalb nicht in den Wahlempfehlungen aufgelistet.