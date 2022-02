Festes Wohnen soll in der Berner Altstadt Vorrang haben. Temporäre Tourismus-Vermietungen sollen eingeschränkt werden.

Stadtberner befinden über Ferienwohnungen in der Altstadt

In der Berner Altstadt sollen nicht mehr alle Stockwerke gewerbsmässig als Ferienwohnung oder Business-Apartment vermietet werden dürfen. Das verlangt eine Vorlage, über die in der Stadt Bern abgestimmt wird. Je nach Zone wären der Dachstock respektive die Stockwerke ab dem zweiten Stock künftig nur festen Mieterinnen und Mietern vorbehalten.

Ein Grund dafür: Eine Wohnung in der Altstadt zum Mieten zu finden und sie sich auch leisten zu können, sei schwieriger geworden, sagen Politikerinnen und Politiker der linken Seite.

Das liege mitunter am Tourismus. Es sollten deshalb nicht zu viele Gäste in der Altstadt übernachten, meint Simone Machado von der Grün alternativen Partei im Stadtparlament: «Sie bleiben nur kurz. Die Stadtteile verkommen zur Partymeile, das hat sich in Barcelona gezeigt. Die Preise steigen – damit wird die ansässige Wohnbevölkerung verdrängt.»

Diese Befürchtungen seien sehr weit hergeholt, kontert Stadtrat Alexander Feuz von der SVP: «Wir sind Bern und nicht Barcelona. Wir haben überhaupt kein Problem. Ich bin dagegen, dass man Gesetze auf Vorrat macht, das ist falsche Regulierung und rot-grüne Verbotskultur.»