Die Baselbieter Stimmbevölkerung entscheidet am 13. Februar unter anderem über die Klimaschutz-Initiative der Grünen.

Mehr Klimaschutz und vor allem schnelleres Handeln verlangen die Baselbieter Grünen in ihrer Initiative, über die am 13. Februar abgestimmt wird. Sie verlangt, dass die Ziele des Pariser Klimaabkommens auf Kantonsebene in einem neuen Klimaschutzgesetz festgeschrieben werden.

Konkret will die Initiative die Regierung dazu verpflichten, Massnahmen zur Senkung der CO₂-Emissionen aktiv zu steuern und regelmässig über die entsprechenden Massnahmen und die Entwicklung zu berichten. Dabei soll sie das Augenmerk auf Gebäude, Energieversorgung, Verkehr, Landwirtschaft und Finanzmärkte richten.

Audio Aus dem Archiv: Die Baselbieter Klimaschutz-Initiative 05:01 min, aus Regionaljournal Basel Baselland vom 18.01.2022. abspielen. Laufzeit 05:01 Minuten.

Sollte auch nur ein Bereich die Klimaziele nicht erreichen, müsste die Regierung dem Landrat Pläne für Gegenmassnahmen vorlegen. Die Regierung lehnt die Initiative ab, weil sie «teilweise weder umsetzbar noch zielführend» ist. Für die Klimaschutz-Initiative sind SP, Grüne, EVP und GLP. SVP, FDP und Die Mitte lehnen sie ab.

Legende: Beim Urnengang im Kanton Baselland steht auch eine Sammelfrist für Unterschriften zur Debatte. Keystone

Weiter entscheiden die Baselbieter, ob für die Unterschriftensammlung von Initiativen neu eine Frist von zwei Jahren vorgegeben wird. Damit soll gemäss der Regierung verhindert werden, dass Initiativen unbefristet hängig bleiben.