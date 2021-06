In Bernex sollen neue Schulen entstehen

Im Kanton Genf entscheidet die Bevölkerung am 13. Juni über ein Entwicklungsprojekt im Bereich der Bildung.

Dabei geht es um den Bau von Schulen in einer Landwirtschaftszone in Bernex.

Gegen die Vorlage wurde das Referendum ergriffen.

Der Kanton Genf will in der Gemeinde Bernex auf einem 4.4 Hektar grossen Grundstück, das zwischen einer Autobahn und einem Wohngebiet liegt, dem «Goutte de Saint-Matthieu», eine Orientierungsschule für 900 Schülerinnen und Schüler bauen. Ausserdem sollen in einem weiteren Neubau die derzeit im Kanton verstreuten Berufsbildungszentren für Gesundheit und Soziales zusammengeführt werden. Begründet werden die Projekte mit dem starken Anstieg der Schülerzahlen und der Notwendigkeit, mehr Gesundheitspersonal auszubilden.

Gegen die Zonenplanänderung als Voraussetzung für die Überbauung in Bernex wehren sich vor allem Landwirtschaftsverbände und Naturschützer, aber auch die SVP. Sie haben das Referendum gegen die Vorlage ergriffen. Die Gegner kritisieren, dass der Kanton die neuen Infrastrukturen nicht in die bereits freigegebenen landwirtschaftlichen Gebiete der Region einbeziehen konnte.