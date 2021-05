Am heutigen Spitalstandort Wattwil soll ein Gesundheits-, Notfall- und Kompetenzzentrum für spezialisierte Pflege (GNP) betrieben werden. Eine mögliche Betreiberin für ein solches GNP wäre die Solviva AG, ein Unternehmen, das in der Schweiz mehrere Pflegeeinrichtungen betreibt. Zudem soll die Spitalregion Fürstenland Toggenburg in Wattwil weiterhin ambulante Leistungen erbringen und den Betrieb des Notfallzentrums übernehmen.