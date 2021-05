Bild 1 / 2

Legende: Mitarbeiter und Unterstützer der Biermarke Cardinal demonstrieren am Samstag, den 4. September 2010, vor der Cardinal-Brauerei gegen die Schliessung der Brauerei in Freiburg. Feldschlösschen, der Eigentümer von Cardinal, gab am vergangenen Dienstag bekannt, dass er den Cardinal-Standort in Freiburg schliessen wird. Keystone