Die Baselbieter Stimmbevölkerung entscheidet am 28. November über ein rund 1.5 Millionen teures Integrationsprogramm für Ausländerinnen und Ausländer. Mit dem Betrag sollen in den Jahren 2022 und 2023 Massnahmen und Projekte zur Integration der ausländischen Bevölkerung finanziert werden, allen voran in den Bereichen Sprache, frühe Kindheit und Beratung. Der Bund würde sich zusätzlich mit rund 1.7 Millionen Franken am Integrationsprogramm beteiligen.

Das kantonale Programm hatte das Parlament im Mai bewilligt. Damals scheiterte ein Rückweisungsantrag der SVP. Im Juli reichte die Partei dann das Referendum ein. Die SVP kritisiert, dass zu viele Kleinstprojekte unterstützt würden, deren Erfolg auf die Integration nicht messbar seien. Sie ist der Ansicht, dass die Teilnahme an den Projekten an Auflagen geknüpft sein und das Erreichen der gesetzten Ziele kontrolliert werden müssten.

Die Regierung und die am Integrationsprogramm beteiligten Organisationen sind der Ansicht, dass das Programm wichtig für die Integration und die Chancengleichheit der ausländischen Bevölkerung sei. Auch SP, Grüne, FDP, Mitte und GLP sprechen sich für die Vorlage aus.