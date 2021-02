In der Schweiz sind maximal vier Sonntagsverkäufe pro Jahr erlaubt. Zehn Kantone machen von dieser Möglichkeit laut einer Umfrage von Swiss Retail Gebrauch und erlauben den Läden, die Türen ohne Spezialbewilligung an vier Sonntagen zu öffnen. In elf Kantonen – darunter auch Bern – sind aktuell zwei Sonntagsverkäufe erlaubt.