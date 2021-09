Rund 75'000 Bewohnerinnen und Bewohner zählen die neun Gemeinden Freiburg, Villars-sur-Glâne, Marly, Granges-Paccot, Givisiez, Belfaux, Matran, Avry und Corminboeuf. Bei einer Fusion würde Freiburg damit zur Nummer drei der Westschweiz hinter Genf und Lausanne und zur neuntgrössten Stadt der gesamten Schweiz.

Der Fusionsprozess wird von einer Arbeitsgruppe unter der Leitung des Oberamtsmannes Carl-Alex Ridoré gesteuert. «Die Leute in diesen Gemeinden gehören schon heute zusammen, sie gehen in der gleichen Stadt einkaufen, sie sind alle bei Gottéron im Stadion», sagt er, «nun gilt es den Schritt der Ehe zu machen». Nur, nicht alle sehen in der Stadt Freiburg eine attraktive Braut.

Die Exekutiven der verschiedenen Gemeinden sind gespalten, die Gemeinderäte von Villars-sur-Glâne, Granges-Paccot und Matran empfehlen ihren Bürgerinnen und Bürgern sogar ein Nein.

«Wir sind überzeugt, dass bei einer Fusion die Identität der Gemeinde mit ihrem Milizsystem und den Gemeindeversammlungen verloren ginge», sagt Michaël Studer, Gemeinderat von Matran und Mitglied eines Komitees, welches sich für ein Nein einsetzt.

Konsultativabstimmung Box aufklappen Box zuklappen Die Abstimmung am 26. September ist für die neun Gemeinden nicht bindend, sie dient dazu, den endgültigen Fusionsperimeter festzulegen. Sagt die Bevölkerung in einer Gemeinde Nein, kann der Gemeinderat einen Antrag stellen, um aus dem Prozess auszusteigen. Die definitive Fusionsabstimmung soll dann Ende 2022 stattfinden.