Legende: Diese alte Aufnahme zeigt die Kantonsstrasse durch die Lammschlucht. Noch heute sieht sie ziemlich genau so aus.

Noch deutlicher Ja sagen die Luzerner Stimmberechtigten zu einem Kredit über 26.1 Millionen Franken für die Änderung der Kantonsstrasse K36 in den Gemeinden Schüpfheim und Escholzmatt-Marbach. Der Ja-Stimmen-Anteil liegt bei knapp 83 Prozent. Der Strassenabschnitt durch die Lammschlucht ist nicht nur in einem baulich schlechten Zustand. Es ereigneten sich auch fast jährlich grössere Steinschläge und Sturmschäden in dem Gebiet. Die Fahrbahn soll zudem auf 6.5 Meter verbreitert werden.

Kernstück ist eine neue Brücke über die Waldemme, mit der die Strecke begradigt und ein Tunnel sowie die bestehende Brücke überflüssig würden. Hella Schnider zeigt sich «hoch erfreut» über den Ausgang der Abstimmung. Sie ist Gemeindepräsidentin von Fühli-Sörenberg, das im Winter einzig über diese Kantonsstrasse erreicht werden kann. «Das ist unsere Lebensader», sagt sie gegenüber SRF.

Es sei schön zu wissen, dass die Strasse nun verbreitert werde. «Künftig werden uns die Leute einfacher und sicherer erreichen.» Momentan ist die Stelle so eng, dass sich zwei grössere Fahrzeugen nicht kreuzen können.