Geld für neue Festhalle: Auf dem Berner Messegelände am Guisanplatz soll eine neue Festhalle gebaut werden. Diese kostet 95 Millionen Franken. Das Berner Stimmvolk entscheidet am 7. März, ob sich die Stadt mit 15 Millionen Franken am Bau beteiligen soll.

Überbauungsordnung für neue Festhalle: Neben der neuen Festhalle soll das unterirdische EXPO-Parking erweitert werden. Der Neubau der Festhalle wie die Erweiterung des Parkings sind zurzeit aufgrund der geltenden Zonenordnung jedoch nicht erlaubt. Aus diesem Grund stimmt das Berner Stimmvolk über eine Überbauungsordnung für das Areal Mingerstrasse-Papiermühlestrasse ab.

Überbauungsordnung Meinen-Areal: Auf dem früheren Betriebsareal des Metzgereibetriebes Meinen AG im Mattenhofquartier soll eine Wohn- und Gewerbeüberbauung entstehen. Das Areal an der Schwarztorstrasse/Brunnmattstrasse befindet sich aber in weiten Teilen in der Industrie- und Gewerbezone. Die geplante Überbauung könnte nicht gebaut werden. Darum stimmt das Berner Stimmvolk am 7. März über eine Überbauungsordnung ab.