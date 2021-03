Es wurde in Genf in den letzten Tagen bereits gemunkelt, dass Pierre Maudet ein sehr gutes Resultat bei den Ersatzwahlen erzielen könnte. Nun ist es Realität, Maudet liegt auf dem zweiten Platz vor dem Kandidaten der FDP Cyril Aellen, nur hinter der Grünen Fabienne Fischer.

«Pierre Maudets Kampagne war ausserordentlich; er hatte sich zum Ziel gesetzt, sich volksnah zu zeigen und dies ist ihm gelungen», analysiert SRF-Korrespondentin Mirjam Mathys. «Maudet war jede Woche in einer Genfer Gemeinde präsent, wo die Leute ihn um Rat fragen konnten, wenn sie wegen der Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. Ausserdem hatte er eine grosse Präsenz in den sozialen Medien, wo er sich etwa beim Abwaschen daheim oder mit seiner Tochter zu Besuch in einem Unternehmen zeigte.»

Was dies für den zweiten Wahlgang bedeutet, hänge davon ab, wie viele Kandidaten sich repräsentieren werden, so Mathys. «Und ob es zu einer Barrage gegen Pierre Maudet kommt, oder ob die Bürgerlichen bei einem Duell Fischer gegen Maudet mehrheitlich Maudet wählen, um eine linke Mehrheit in der Genfer Regierung zu verhindern.»