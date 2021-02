Es ist ein ambitioniertes Vorhaben: Drei Regionen in der Schweiz, Liechtenstein und Österreich planen einen gemeinsamen Naturpark.

Mit einer Fläche von über 1'000 Quadratkilometern soll der «Internationale Naturpark Rätikon» einer der grössten Naturpärke im Alpenraum werden. Geplant ist, dass sich 30 Gemeinden im In- und Ausland mit insgesamt 77'000 Einwohnerinnen und Einwohnern daran beteiligen.

Der Rätikon Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legende: Der Blick auf die Südwand der Drusenfluh erklärt, weshalb der Rätikon auch als «die Bündner Dolomiten» bezeichnet wird. Von weither sind die hellgrauen Kalkwände der Drusenfluh zu erkennen und schon manch ein Spitzenkletterer hat in den Südwänden der Kirchlispitzen seinen Meister gefunden: Majestätisch türmt sich die Rätikon-Kette im Dreiländereck zwischen Graubünden, Liechtenstein und dem Vorarlberg auf. Zu den bekanntesten Gipfeln der Gebirgsgruppe zählen die Schesaplana, die Zimbaspitze und die Sulzfluh. Das imposante Bergmassiv wird im Norden durch das österreichische Montafon und im Süden durch das bündnerische Prättigau begrenzt – und ist Namensgeberin für den geplanten internationalen Naturpark.

Anfang März entscheiden die möglichen Parkgemeinden im Bündner Prättigau an der Urne, ob sie am Projekt teilnehmen wollen oder nicht. Bei einer genügend grossen Zustimmung würde die Errichtungsphase bereits im nächsten Jahr starten.

Erwartete Chancen, befürchtete Risiken

Den Anstoss für das internationale Parkprojekt gab die Regionalentwicklung Prättigau/Davos. Mit dem Naturpark sollen der naturnahe Tourismus und die nachhaltige Entwicklung gefördert werden. Gleichzeitig muss die Qualität von Natur und Landschaft erhalten und aufgewertet werden; so will es das Gesetz.

Als Regionalentwickler sehe ich nur Chancen.

Anders als in einem Nationalpark würden im Naturpark Rätikon weniger strenge Regeln gelten. Es gäbe auch keine neuen Schutzgebiete, sagt Georg Fromm von Prättigau Tourismus, der zu den Förderern des Naturparks zählt. Vom Park erhoffe er sich eine Aufwertung der Natur, der Wirtschaft und der Kultur. «Als Regionalentwickler sehe ich nur Chancen», so Fromm.

Wir erwarten, dass es für die Landwirtschaft und unsere Bergbahnen Einschränkungen gibt.

Kritischer tönt es aus dem unteren Teil des Prättigaus. «Wir sehen mehr Risiken als Chancen», sagt Marcel Conzett, Gemeindepräsident von Grüsch. Er glaube nicht, dass der Park keine Einschränkungen mit sich bringe, so wie dies die Befürworter behaupten. «Wir erwarten, dass es für die Landwirtschaft und unsere Bergbahnen Einschränkungen gibt», so Conzett.

Im Ausland fehlten die Grundlagen

Auf Schweizer Gebiet bestehen die rechtlichen Grundlagen für diesen «Regionalen Naturpark von nationaler Bedeutung» schon länger. Landesweit gibt es bereits 16 solche Pärke. Die beiden Partnerregionen im Ausland sind diesbezüglich weniger weit.

Legende: Der geplante Park erstreckt sich über drei Länder: Die Schweiz, Liechtenstein und Österreich. ZVG Region Prättigau/Davos , Link öffnet in einem neuen Fenster

Im österreichischen Bundesland Vorarlberg mussten zuerst die gesetzlichen Grundlagen für einen Naturpark geschaffen werden. In Liechtenstein ist der Aufbau eines Naturparks noch gar nicht geregelt. Ebenfalls ausstehend ist noch ein Grundsatzentscheid der Landesregierung zum Park. Wann dieser gefällt wird, ist offen.

Der Fahrplan in der Schweiz ist indessen klar: Nach der Abstimmung in den Prättigauer Gemeinden will das Projektteam Bilanz ziehen. Stehen genügend Gemeinden hinter dem Park und zeigt das künftige Parkgebiet keine allzu grossen Lücken, soll der Naturpark für vorerst drei Jahre errichtet werden. Für einen definitiven Betrieb von 2025 bis 2034 wäre erneut die Zustimmung der Prättigauer Gemeinden nötig.