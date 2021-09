Der Ticker startet um 10:45 Uhr

14:09 Neuenburger Volk will in Religionsfragen mitreden Das Neuenburger Stimmvolk möchte bei der Anerkennung neuer Religionsgemeinschaften mitreden. Es lehnte das neue Religionsgesetz, das diese Kompetenz dem Kantonsparlament überlassen wollte, mit 56.25 Prozent Nein-Stimmen ab. FDP und SVP hatten das Referendum gegen die Vorlage ergriffen. Sie wollten damit erreichen, dass das Volk bei der Anerkennung neuer Glaubensgemeinschaften das letzte Wort hat. Die Mitte und die Arbeiterpartei POP waren ebenfalls gegen das Gesetz, allerdings aus anderen Gründen. Diese Parteien wollten insbesondere die strikte Trennung von Kirche und Staat verteidigen. Die Neuenburger Kantonsregierung, SP, Grüne, Grünliberale und die EVP traten für die Vorlage ein.

14:09 St. Gallen sagt Ja zu weiteren Härtefallgeldern Die St. Galler Stimmenden haben mit über 69 Prozent Ja-Stimmen den Grundlagen für weitere Härtefallmassnahmen in der Corona-Pandemie zugestimmt. Es geht um maximal 95 Millionen Franken. Die Stadt St. Gallen hat mit fast 78 Prozent Ja-Stimmen am deutlichsten zugestimmt. Provisorisches Endergebnis zum «Gesetz über die wirtschaftliche Unterstützung von Unternehmen in Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie»: 69,01 Prozent der Stimmenden nehmen die Vorlage an. Stimmbeteiligung bei 49,10 Prozent. Mehr unter: https://t.co/cV60OAx91G#abst21#sgvote — Kanton St.Gallen (@kantonsg) September 26, 2021

14:01 Vertreterin der Regenbogenfamilien ist überglücklich Maria von Känel, Geschäftsleiterin des Dachverbandes Regenbogenfamilien und Co-Präsidentin des nationalen Komitees «Ehe für alle», freut sich auch persönlich über die grosse Unterstützung aus der Bevölkerung: «Heute ist ein historischer Tag, ein Meilenstein für die Gleichstellung – und auch einer der Liebe zu meiner Partnerin, mit der ich seit über 24 Jahren zusammen bin.» Der Volksentscheid sei nicht nur wegen der rechtlichen Absicherung wichtig. Denn es sei nicht nur um die Betroffenen selber gegangen, so von Känel: «Es ging um unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Familien. Jetzt können wir gemeinsam feiern: gleichwertige Liebe, gleichwertige Ehe!» Audio Maria von Känel: «Jetzt können wir gemeinsam feiern!» 03:46 min, aus Abstimmungssonntag auf SRF 4 News vom 26.09.2021. abspielen. Laufzeit 03:46 Minuten.

13:53 Uri bodigt das Stimmrechtsalter 16 Urner Teenager müssen an Abstimmungssonntagen auch künftig zu Hause bleiben. Die Bevölkerung des Kantons sagt Nein zum kantonalen Stimmrechtsalter 16. Die Vorlage wurde mit 68 Prozent Nein-Stimmen deutlich abgelehnt. Das Stimmrechtsalter 16 kennt auf kantonaler Ebene bisher nur der Kanton Glarus. Mit dem Nein widerspricht die Urner Bevölkerung dem Vorschlag von Regierung und Parlament, die sich für eine Senkung des Stimmrechtsalters ausgesprochen hatten. Einzig die SVP war dagegen. Es ist bereits die zweite Abstimmung zum Stimmrechtsalter 16, die im Kanton Uri scheitert. Im Jahr 2009 kam eine Volksinitiative der Juso an die Urne, die dasselbe verlangte. Sie wurde klar abgelehnt.

13:50 Luzerner Stimmvolk will Ausbau der Ränggloch-Strasse Grünes Licht für ein aufwendiges Strassenbauprojekt in der Agglomeration Luzern. Das Stimmvolk des Kantons Luzern hat 53 Millionen Franken bewilligt für den Ausbau der Ränggloch-Strasse zwischen Kriens und dem Luzerner Stadtteil Littau. Das Ergebnis war mit einem Ja-Stimmenanteil von knapp 82 Prozent überaus deutlich. Auf einer Länge von über zwei Kilometern wird die kurvige Strasse verbreitert und mit einem Rad- und Gehweg ergänzt. Um die Strasse vor Naturgefahren zu schützen, wird sie auf einem Teilstück neu statt am Hang über einen 160 Meter langen Viadukt geführt.

13:47 «99-Prozent-Initiative» ist am Ständemehr gescheitert Die Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» ist am Ständemehr gescheitert. Kein einziger Kanton hat die Vorlage bisher angenommen. Der Kanton Nidwalden lehnte die Vorlage mit 77.4 Prozent Nein-Stimmen bisher am deutlichsten ab. Am meisten Zustimmung fand die Initiative bisher im Kanton Jura – mit 46.9 Prozent Ja-Stimmen. Die Initiative der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten verlangte, dass Einkommen aus Kapital künftig ab einem Schwellenwert eineinhalb Mal so hoch besteuert werden wie Lohneinkommen. Trotz dem sich abzeichnenden Nein zur @99prznt: Eine Million Menschen haben Ja gestimmt und fordern eine gerechtere Besteuerung von Kapitaleinkommen! Wir sind stolz! #99prozent#Abst21pic.twitter.com/pWx83QoMvd — JUSO Schweiz (@JusoSchweiz) September 26, 2021

13:42 Christian Wasserfallen: Zivilstand zwischen Ehe und Konkubinat Nach der Abstimmung ist vor den nächsten Forderungen: FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen zeigt sich auf Twitter erfreut über das Ja zur «Ehe für alle». Gleichzeitig sei es nun an der Zeit, dass auch Paare, die nicht heiraten wollen, ein rechtliches Fundament bekämen. Ähnlich sieht es Andrea Caroni, Link öffnet in einem neuen Fenster, Ständerat des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Für ihn fehle nur noch eines zum Glück: Der Pact Civil de Solidarité, wie ihn Frankreich schon seit über zehn Jahren kennt. Im Parlament wurde dazu bereits ein Postulat eingereicht.

13:33 Ronja Jansen: «Wir werden weiter für mehr Vermögensgerechtigkeit kämpfen» Juso-Präsidentin Ronja Jansen sieht nach der Niederlage zumindest einen Erfolg der sogenannten «99-Prozent-Initiative» darin, dass über Vermögensgerechtigkeit debattiert wurde und verspricht: «Wir werden auch nach diesem Abstimmungssonntag weiter für mehr Vermögens- und Verteilungsgerechtigkeit kämpfen.» 00:42 Video Ronja Jansen, Juso: «Wir werden weiterkämpfen» Aus News-Clip vom 26.09.2021. abspielen

13:26 Monika Rühl: «Wir haben in diesem Land kein Umverteilungsproblem» Die Direktorin von Economiesuisse, Monika Rühl, zeigt sich erfreut über den Nein-Trend zur Initiative Kapitalbesteuerung: «Wir haben in diesem Land kein Umverteilungsproblem. Wir müssen unserer Wirtschaft Sorge tragen und attraktive Standortbestimmungen für die Unternehmen erhalten. Das kommt dann auch den Lohnempfängerinnen und Lohnempfängern zugute.» 00:29 Video Monika Rühl, Economiesuisse: «Wir haben kein Umverteilungsproblem» Aus News-Clip vom 26.09.2021. abspielen

13:20 Zürcher Flughafen-Gemeinden: Historische Klimainitiative erleidet Schiffbruch Zum ersten Mal in der Schweiz stimmten zwei Gemeinden über die Kernanliegen des Klimastreiks ab. Die Zürcher Gemeinden Kloten und Opfikon hätten bis 2030 klimaneutral sein sollen. Doch das Anliegen war an der Urne chancenlos. So lehnten in Opfikon knapp 61 Prozent der Stimmberechtigten die Vorlage ab – in Kloten ist der Nein-Stimmen-Anteil mit gut 65 Prozent sogar noch höher.

13:19 Initiative Kapitalbesteuerung: Ein leichtes Spiel für das bürgerliche Lager Kurzeinschätzung von Andy Müller, Bundeshaus-Redaktor: Mit der einfachen Formel «Gefahr für die Wirtschaft» konnten in den letzten Jahren praktisch alle linken Initiativen gebodigt werden. Einmal mehr hatten die breit aufgestellten bürgerlichen Gegnerinnen und Gegner ein leichtes Spiel. Die Gegner schafften es mit ihrer Kampagne aber auch, nicht nur die mittelständischen Betriebe als «Opfer» der Initiative zu benennen, sondern den ganzen Schweizer Mittelstand. Weil sich eine deutliche Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dem Mittelstand zurechnet, verfehlte die Kampagne ihre Wirkung nicht. Die Initiative hatte aber auch ein paar «handwerkliche Mängel», wie auch linke Parlamentarierinnen und Parlamentarier im Bundeshaus hinter vorgehaltener Hand kritisierten. Der Verfassungstext war zu offen formuliert. Das Parlament hätte sich wohl jahrelang darüber gestritten, was überhaupt unter den unscharfen Begriff «Kapitaleinkommen» fällt, und ab welchem Betrag die höhere Besteuerung greifen würde. Die Initiantinnen und Initianten hatten von Anfang an wenig Chancen, konnten aber trotzdem Missstände einer breiteren Öffentlichkeit vor Augen führen: Die Vermögen in der Schweiz sind sehr ungleich verteilt. Hier sieht laut den SRG-Abstimmungsumfragen eine Mehrheit durchaus Handlungsbedarf. Doch die Linke hat kaum die Kraft, das mittels einer Initiative zu ändern. Solche Volksbegehren scheiterten immer.

13:16 Sarah Wyss (SP/BS): «Gegenkampagne hat Angstmacherei betrieben» Die Basler SP-Nationalrätin Sarah Wyss hat sich für die Initiative Kapitalbesteuerung eingesetzt. Über die Kritik der Gegner, die Initiative sei wirtschaftsschädlich, kann sie nur den Kopf schütteln: «Die Kampagne hat mit der Angst gearbeitet, dass es KMU treffen könnte – das wäre absolut nicht der Fall gewesen.» Bei der Initiative sei es ausschliesslich um natürliche Personen gegangen, so Wyss. «Nämlich das eine Prozent in der Bevölkerung, das auf Kapitalgewinne höhere Steuern hätte bezahlen sollen.» Die Wirtschaft lebe von Menschen, die arbeiteten – und es brauche mehr Gerechtigkeit zwischen Arbeits- und Kapitaleinkommen. Audio Initiative Kapitalbesteuerung: Befürworterin Wyss beklagt Angstmacherei 01:09 min, aus Abstimmungssonntag auf SRF 4 News vom 26.09.2021. abspielen. Laufzeit 01:09 Minuten.

13:15 «Ehe für alle»: erste Reaktionen auf die Hochrechnung Keine Überraschung: Nach der ersten GFS-Hochrechnung reagieren die Befürworter der «Ehe für alle » erfreut. Es sei nicht nachvollziehbar, wieso in der Schweiz Homosexuelle 2021 nicht die gleichen Rechte haben sollten wie alle anderen Leute, sagt Kathrin Bertschy, Nationalrätin der GLP/BE, im Gespräch mit SRF. Nun sei diese Gleichstellung endlich erreicht. Verena Herzog, Nationalrätin der SVP/TG von der Seite der Gegner der Vorlage, spricht dagegen von einem Verfassungsbruch. «Es kann nicht sein, dass eine Verfassung jeweils nach dem Zeitgeist umgedeutet wird.» Selbst wenn es als «modern» gelte, Kindern bis zu ihrem 18. Lebensjahr die Identität ihres Vaters vorzuenthalten, werde sie sich weiterhin für das Kindeswohl einsetzen. Herzog rechnet damit, dass nun weitere Forderungen gestellt würden. Ein Vorstoss zur Eizellenspende sei bereits im Parlament hängig. Audio Erste Reaktionen auf die Hochrechnung zur Ehe für alle 04:56 min, aus Abstimmungssonntag auf SRF 4 News vom 26.09.2021. abspielen. Laufzeit 04:56 Minuten.

13:11 Economiesuisse zufrieden mit klarem Nein zur Initiative Kapitalbesteuerung Die sogenannte «99-Prozent-Initiative» findet bei der Stimmbevölkerung keine Mehrheit – ein Erfolg für Economiesuisse. Der Dachverband der Schweizer Wirtschaft hat die Gegenkampagne angeführt. Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder freut sich über das klare Verdikt: «Die Hochrechnung zeigt, dass das Stimmvolk dieser wirtschaftsschädlichen Initiative eine klare Abfuhr erteilt hat.» Die Steuergesetzgebung in der Schweiz sei bereits sehr ausgleichend gestaltet. «Wir haben eine sehr hohe Progression, vor allem im Bereich der direkten Bundessteuer», schliesst Mäder. Audio Economiesuisse-Präsident Mäder: «Haben bereits ein ausgleichendes Steuersystem» 03:41 min, aus Abstimmungssonntag auf SRF 4 News vom 26.09.2021. abspielen. Laufzeit 03:41 Minuten.

13:07 Ergänzungsleistungen: Die Schwyzer Gemeinden werden entlastet Der Kanton Schwyz muss bei den Ergänzungsleistungen (EL) künftig für die gesamten Kosten aufkommen. Dies hat die Bevölkerung mit knapp 60 Prozent Ja-Stimmen entschieden. Bis anhin teilte sich der Kanton die Kosten mit den Gemeinden. Die Stimmberechtigten des Kantons folgen mit ihrem Ja der Empfehlung des Kantonsrats, der die Teilrevision des EL-Gesetzes mit 56 zu 33 Stimmen annahm. Die Regierung war dagegen. Ergänzungsleistungen werden ausbezahlt, wenn eine Person mit den Geldern aus AHV und IV nicht über die Runden kommt. Die neue Regelung wird den Kanton Schwyz etwa 13.5 Millionen Franken pro Jahr mehr kosten. Die Teilrevision des EL-Gesetzes ist eine Reaktion auf die Anpassung der kantonalen Pflegefinanzierungsverordnung, die Anfang des Jahres erfolgte. Diese hatte eine hohe finanzielle Belastung der Gemeinden zur Folge, weil sie neu die ungedeckten Pflegekosten übernehmen müssen. Nun sollen sie bei den Ergänzungsleistungen entlastet werden. Wer für die Ergänzungsleistungen aufkommt, das ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich. In Zug etwa übernimmt auch der Kanton die gesamten Kosten, in Luzern bezahlen die Gemeinden 70 Prozent daran.

13:04 Solothurn lehnt fakultatives Ausländerstimmrecht ab Im Kanton Solothurn lehnen die Stimmberechtigten das fakultative Ausländerstimmrecht auf kommunaler Ebene klar ab. Ein umstrittenes Millionenprojekt für die Umfahrung Klus in Balsthal wurde dagegen gutgeheissen. Die Stimmberechtigten verwarfen die Initiative von Exponenten aus SP und Grünen für die Einführung des Ausländerstimmrechts mit einem Nein-Stimmen-Anteil von 76 Prozent. Der Ja-Anteil beträgt gemäss Zwischenergebnis 24 Prozent. Es fehlen noch die Ergebnisse aus acht von 107 Gemeinden. Der Entscheid lässt sich jedoch nicht mehr umstossen.

13:01 Golder: «Das ist ein Achtungserfolg» Die sogenannten «99-Prozent-Initiative» habe das linke Lager abgeholt, obwohl die Wucht ihrer Kampagne sehr gering war, analysiert der Politik- und Kommunikationsforscher Lukas Golder: «Die Rechte und die Wirtschaftsseite hatten schon früh ein Übergewicht. Darum ist es doch noch ein Achtungserfolg, dass man wenigstens das linke Lager gut abgeholt hat.» 00:23 Video Lukas Golder, gfs.bern: «Man hat das linke Lager gut abgeholt» Aus News-Clip vom 26.09.2021. abspielen

13:00 Der Kanton Bern soll bis 2050 klimaneutral sein Ein neuer Klimaartikel in der Berner Kantonsverfassung wird gemäss Trendrechnung des SRF-«Regionaljournals» deutlich angenommen. Der Artikel verlangt, dass sich Kanton und Gemeinden gegen den Klimawandel und seine Folgen einsetzen. Bis 2050 soll der Kanton Bern klimaneutral sein. Die Klimamassnahmen sollen die Volkswirtschaft stärken. Der Kanton Bern wäre nach dem Kanton Genf der zweite Kanton, welcher den Klimaschutz direkt in die Verfassung schreibt.

12:53 Gay-Community ging aufs Ganze – mit Erfolg Kurzeinschätzung von Iwan Santoro, Inland-Redaktor: Es ist ein historischer Tag für Schwule und Lesben in der Schweiz. Homosexuelle Paare können nun heiraten und werden auch bei der Einbürgerung, bei der gemeinsamen Adoption und bei der Witwenrente gleich behandelt wie heterosexuelle Paare. Die Gay-Community hat allen Grund, stolz zu sein am heutigen Abstimmungssonntag: auf sich, aber auch aufs Schweizer Stimmvolk. Denn ursprünglich wollten Bundesrat und ein Grossteil des Parlamentes die Kinderfrage ausklammern – also Homo-Ehe «Ja», Kinderadoption und Samenspende «Nein». Die Bevölkerung sei noch nicht so weit, war jeweils die Argumentation. Die Homosexuellen-Dachverbände wollten aber von einer «Ehe light» nichts wissen und gingen zusammen mit den progressiven politischen Kräften aufs Ganze. Auch die Kampagne der Gegner setzte Kinderadoption und Samenspende ins Zentrum. Mit einer emotionalen Kampagne mit weinenden Kindern und sogar mit einem Zombie warben sie für ein Nein. Die gegnerischen Argumente verfingen aber bei der Mehrheit der Stimmbevölkerung nicht. Es wollte die Kinderfrage nicht ausklammern und hat mit dem deutlichen Ja einem jahrelangen Kampf für gleiche Rechte von Schwulen und lesbischen Paaren zum Durchbruch verholfen – für eine Ehe für alle und nicht einer Ehe light.