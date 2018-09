«UHD-1» bietet nicht nur mehr Pixel, es kann auch grössere Bildkontraste und mehr Farben zeigen. Die Technologie heisst HDR («High Dynamic Range») und beinhaltet einen erweiterten Kontrastumfang und eine Farbdarstellung, die der Wahrnehmung unserer Augen in der Realität näherkommt. Mit HDR sind helle und dunkle Partien in einem Bild besser sichtbar. Auch Farben werden mit HDR brillanter dargestellt. Für den Kauf eines «UHD-1»-Fernsehers spricht derzeit also eher der erweiterte Kontrastumfang denn die höhere Auflösung.