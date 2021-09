Die Beta App ist “work in progress” und an vielen Stellen unfertig. Allfällige Bugs kannst du uns aber gerne mitteilen

Bitte sende uns wenn immer sinnvoll einen Screenshot deines Anliegens mit.

Das Feedback wird von uns gesammelt und fliesst in die weitere Produktausgestaltung mit ein. Wir freuen uns, wenn wir dich bei Rückfragen kontaktieren dürfen, danken dir aber gleichzeitig für dein Verständnis, dass wir nicht jedes Feedback einzeln beantworten können.

Herzliche Grüsse vom Projektteam "SRF News App"