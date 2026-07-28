Der Speicherchip-Hersteller CXMT hat einen der grössten Börsenstarts des Jahres in Asien hingelegt.

Der chinesische Speicherchiphersteller CXMT hat bei seinem Börsengang für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Aktie stieg am ersten Handelstag um 472 Prozent. Zeitweise lag der Börsenwert des Unternehmens bei rund 487 Milliarden Dollar und damit über jenem des US-Konzerns Intel.

Starker Börsenstart

«ChangXin Memory Technologies», kurz CXMT, wurde 2016 in Hefei in der ostchinesischen Provinz Anhui gegründet. Heute ist das Unternehmen Chinas grösster Hersteller von DRAM-Speicherchips.

Deshalb ist CXMT so wichtig für China (mit dt. Untertiteln):

Diese Chips werden in Computern, Servern und Rechenzentren eingesetzt. Sie sind auch für Anwendungen der künstlichen Intelligenz wichtig. Ohne solche Speicherbausteine können selbst die leistungsfähigsten Prozessoren ihr Potenzial nicht ausschöpfen.

Beim Börsenstart am Technologiemarkt STAR in Shanghai legte die Aktie deutlich zu. Damit zählt der Börsengang zu den grössten des Jahres in Asien.

Ein Vorzeigeprojekt Pekings

Die Entwicklung von CXMT zeigt, wie China seine eigene Chipindustrie aufbaut. Vor zehn Jahren gegründet, erhielt es Unterstützung von der Zentralregierung, staatlichen Fonds und lokalen Behörden.

Inzwischen ist CXMT der viertgrösste Hersteller von DRAM-Speicherchips weltweit – hinter Samsung, SK Hynix und Micron. In den vergangenen zwölf Monaten konnte das Unternehmen seinen Marktanteil deutlich ausbauen. Dazu beigetragen hat auch die weltweit steigende Nachfrage nach Chips für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz.

Legende: In China feiert der Chiphersteller CXMT einen historischen Börsenstart. Keystone / NG HAN GUAN

Das Geld aus dem Börsenstart soll nun in neue Produktionsanlagen und die Entwicklung leistungsfähigerer Speicherchips investiert werden.

Ein Signal an die USA

Für die chinesische Führung hat der Börsenerfolg vor allem politische Bedeutung. Die USA haben in den vergangenen Jahren den Zugang Chinas zu modernen Chiptechnologien eingeschränkt. Damit sollte die Entwicklung der chinesischen Halbleiterindustrie gebremst werden.

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Der Aufstieg von CXMT deutet jedoch darauf hin, dass China in wichtigen Bereichen eigene Wettbewerber aufgebaut hat. Das Unternehmen reiht sich in eine Reihe von Erfolgen chinesischer Technologiefirmen ein. Dazu gehören etwa die KI-Unternehmen Deep Seek und Moonshot AI oder der Telekomkonzern Huawei, der seine Entwicklung von KI-Chips vorantreibt.

Die Abhängigkeit bleibt bestehen

Trotz dieser Fortschritte ist China weiterhin auf westliche Technologie angewiesen. Vor allem die KI-Chips des US-amerikanischen Unternehmens Nvidia gelten nach wie vor als weltweiter Massstab für das Training leistungsstarker KI-Modelle.

Der Erfolg von CXMT zeigt aber, dass China in wichtigen Bereichen der Chipindustrie aufholt. Für Peking dürfte das ein Zeichen sein, dass der technologische Wettbewerb mit den USA längst nicht mehr nur in eine Richtung verläuft.