Bild 26 von 27. Aus dem Aardman Studio kommen «Wallace und Gromit» und «Shaun das Schaf». Alle Geschichten werden, wie ursprünglich bei Pingu, mit Knetfiguren und Stop Motion Technik hergestellt. Auch Pingu soll in der Neuauflage zu seiner ursprünglichen Plastillinform zurückkehren. Ein Veröffentlichungs-Datum ist noch nicht bekannt.

Bildquelle: «A Close Shave» / Nick Park.

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