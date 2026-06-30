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Himmelsphänomen Die schönsten Bilder des Erdbeermondes 2026

30.06.2026, 12:06

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Erdbeermond: Die schönsten Bilder von letzter Nacht

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  • Bild 1 von 8. Der Vollmond im Juni wird gerne als Erdbeermond bezeichnet – hier über Athen. Bildquelle: Imago/Nicolas Koutsokostas.
    Vollmondaufgang hinter antiken Säulenruinen auf einem Hügel.
  • Bild 2 von 8. Diese Aufnahme stammt aus Küsnacht/ZH. Bildquelle: Monika Baumüller.
    Grosser orangefarbener Vollmond über Baumkronen am Nachthimmel.
  • Bild 3 von 8. Fast wie der Elfenbeinturm aus «Die unendliche Geschichte» ragt «The Shard» in London vor dem Erdbeermond in den Himmel. Bildquelle: Imago/ZUMA Press.
    Hochhaus vor grossem Mond mit Wolken.
  • Bild 4 von 8. Hier fehlt noch E.T. Bildquelle: Imago/Anadolu Agency.
    Ein Flugzeug fliegt vor einem grossen Vollmond am Nachthimmel.
  • Bild 5 von 8. Der Mond scheint rötlich über Lissabon. Bildquelle: Imago/Zuma Press.
    Zwei Personen und ein Hund auf einem Steg, im Hintergrund der Vollmond über dem Wasser.
  • Bild 6 von 8. Angefranst über Frankfurt,... Bildquelle: Imago/Greatif.
    Nächtliche Stadtansicht mit Vollmond über der Skyline.
  • Bild 7 von 8. ... wie eine Olive aufgespiesst in New York. Bildquelle: Imago/Anadolu Agency.
    Gebäude mit beleuchtetem Turm vor Vollmond im Nachthimmel.
  • Bild 8 von 8. Und hier nochmal richtig rot über einem verzierten Dach in Qingzhou im östlichen China. Bildquelle: Imago/VCG.
    Roter Mond bei Nacht über einem traditionell verzierten Dach.
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