Erdbeermond: Die schönsten Bilder von letzter Nacht
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Bild 1 von 8. Der Vollmond im Juni wird gerne als Erdbeermond bezeichnet – hier über Athen. Bildquelle: Imago/Nicolas Koutsokostas.
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Bild 2 von 8. Diese Aufnahme stammt aus Küsnacht/ZH. Bildquelle: Monika Baumüller.
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Bild 3 von 8. Fast wie der Elfenbeinturm aus «Die unendliche Geschichte» ragt «The Shard» in London vor dem Erdbeermond in den Himmel. Bildquelle: Imago/ZUMA Press.
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Bild 4 von 8. Hier fehlt noch E.T. Bildquelle: Imago/Anadolu Agency.
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Bild 5 von 8. Der Mond scheint rötlich über Lissabon. Bildquelle: Imago/Zuma Press.
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Bild 6 von 8. Angefranst über Frankfurt,... Bildquelle: Imago/Greatif.
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Bild 7 von 8. ... wie eine Olive aufgespiesst in New York. Bildquelle: Imago/Anadolu Agency.
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Bild 8 von 8. Und hier nochmal richtig rot über einem verzierten Dach in Qingzhou im östlichen China. Bildquelle: Imago/VCG.
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