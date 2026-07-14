Zahara und Maddox wollen den Nachnamen ihres berühmten Vaters Brad Pitt offiziell hinter sich lassen.

Zahara und Maddox Jolie-Pitt wollen künftig nur noch den Nachnamen ihrer Mutter tragen. Die älteste Tochter (21) und der älteste Sohn (24) von Angelina Jolie und Brad Pitt setzen damit ein deutliches Zeichen.

Wie das Portal «People» unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichtet, liessen sie ihre geplante Namensänderung in der Zeitung «Los Angeles Daily Journal» veröffentlichen. Dieser Schritt ist in Kalifornien gesetzlich vorgeschrieben, bevor ein Gericht über den Antrag entscheiden kann. Das könnte bei geplanten Anhörungen im September passieren, heisst es weiter.

Legende: Bei einem Event in London 2021: Shiloh, Zahara, Angelina, Vivienne, Maddox und Knox (von links nach rechts). Getty Images / Karwai Tang

Von nun an möchten sie Zahara Marley Jolie und Maddox Chivan Jolie heissen. Bereits seit Längerem treten die beiden ohne den Namen «Pitt» in der Öffentlichkeit auf. Das älteste der drei leiblichen Kinder des Hollywood-Paars, Shiloh, legte «Pitt» bereits 2024 ab.

Legende: Auf Brad Pitt sind seine Kinder offensichtlich gerade nicht gut zu sprechen. Getty Images / Katelyn Mulcahy – FIFA

Angelina Jolie und Brad Pitt trennten sich 2016, drei Jahre später wurden sie offiziell geschieden. Der Grund, laut Medienberichten: Pitts Drogen- und Alkoholkonsum und damit einhergehende Wutanfälle. Das Paar hat sechs Kinder.