Religiöse Kleidervorschriften - Wo es überall in Europa ein Verhüllungsverbot gibt

Die Schweizer Politik debattiert seit längerer Zeit über ein nationales Burkaverbot. In anderen europäischen Staaten ist ein solches Verhüllungsverbot bereits Tatsache. Sehen Sie in der Infografik, in welchen Ländern muslimische Kopfbedeckungen unerwünscht sind.