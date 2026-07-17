Mehr als 100 Wohneinheiten sind in der Stadt Drammen im Süden Norwegens durch einen Brand zerstört worden.

Am Samstagmorgen hat die Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle bringen können, wie die Nachrichtenagentur NTB berichtete.

Bis zu diesem Zeitpunkt waren 400 Menschen vor den Flammen in Sicherheit gebracht worden.

Berichte über schwer verletzte Menschen gab es zunächst nicht.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, wurde Freitag kurz nach 15:30 Uhr Ortszeit der Alarm ausgelöst. Danach legte sich dichter schwarzer Rauch über das Gebiet, das rund 50 Kilometer westlich von Oslo liegt. Das Feuer erfasste eine Wohnsiedlung mit Reihenhäusern. Bilder zeigen ein dicht besiedeltes Gebiet auf abschüssigem Gelände.

Legende: Ein Helikopter wirft Wasser über dem Brandherd ab. (17.7.2026) Keystone/Thomas Fure/NTB Scanpix via AP

Die Polizei evakuierte Hunderte Menschen, während das Feuer weiter brannte und sich auch auf den umliegenden Wald ausbreitete. Ein Feuerwehrmann ist laut der norwegischen Polizei leicht verletzt worden. Zwei Personen wurden mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Vermisste gibt es aktuell keine.

Mindestens 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Weitere Einsatzkräfte aus benachbarten Regionen unterstützten bei den Löscharbeiten. Zudem wurden mehrere Löschhelikopter eingesetzt, die Wasser über den Flammen abwarfen.

Der Brand ist gemäss Berichten in einem der Häuser ausgebrochen und hat sich dann rasch auf weitere ausgebreitet. Zur Ursache ist noch nichts bekannt. Das heisse und trockene Wetter der letzten Zeit begünstigte die Ausbreitung der Flammen.