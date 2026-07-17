Mehr als 100 Wohneinheiten sind in der Stadt Drammen im Süden Norwegens durch einen Brand zerstört worden.

Die Feuerwehr kämpfe gegen starke Winde, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen, teilten die Rettungsbehörden mit.

Hunderte Menschen wurden evakuiert.

Berichte über Tote, Verletzte oder vermisste Personen gab es zunächst nicht.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, wurde kurz nach 15:30 Uhr Ortszeit der Alarm ausgelöst. Danach legte sich dichter schwarzer Rauch über das Gebiet, das rund 50 Kilometer westlich von Oslo liegt. Das Feuer erfasste eine Wohnsiedlung mit Reihenhäusern. Bilder zeigen ein dicht besiedeltes Gebiet auf abschüssigem Gelände.

Mindestens 60 Feuerwehrleute sind im Einsatz, um den Brand zu löschen. Weitere Einsatzkräfte aus benachbarten Regionen seien auf dem Weg. Zudem würden mehrere Löschhelikopter eingesetzt, die Wasser über den Flammen abwerfen.

Die Polizei evakuierte Hunderte Menschen, während das Feuer weiter brannte und sich auch auf den umliegenden Wald ausbreitete.

Der Brand sei in einem der Häuser ausgebrochen und habe sich dann rasch auf weitere ausgebreitet. Zur Ursache ist noch nichts bekannt.