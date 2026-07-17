Mehr als 100 Häuser sind in der Nähe der Stadt Drammen im Süden Norwegens durch einen Brand zerstört worden.

Die Feuerwehr kämpfte unterdessen gegen starke Winde, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen, teilten die Rettungsbehörden mit.

Hunderte Menschen wurden evakuiert, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Berichte über Tote, Verletzte oder vermisste Personen gab es zunächst nicht.

Wie Ansa berichtete, wurde kurz nach 15:30 Uhr Ortszeit der Alarm ausgelöst. Danach legte sich dichter schwarzer Rauch über das Gebiet, das rund 50 Kilometer westlich von Oslo liegt. Das Feuer erfasste ein Wohngebiet mit Reihenhäusern.

Mindestens 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Weitere Einsatzkräfte aus benachbarten Regionen waren auf dem Weg. Zudem wurden mehrere Löschhelikopter eingesetzt, die Wasser über den Flammen abwarfen.

Die Polizei evakuierte Hunderte Menschen, während das Feuer weiter brannte und sich auch auf den umliegenden Wald ausbreitete. Die Ursache des Brandes sowie der genaue Ort, an dem das Feuer ausbrach, waren zunächst unklar.