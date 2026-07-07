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Hochhaus mitten in Manhattan wegen Einsturzgefahr geräumt

Mitten im New Yorker Stadtteil Manhattan ist ein im Umbau befindliches Gebäude mit 37 Stockwerken wegen Einsturzgefahr geräumt worden.

Die Gegend um das Gebäude herum sei weiträumig abgesperrt worden, teilten Polizei und Feuerwehr mit.

Auch einige andere Gebäude seien vorsichtshalber evakuiert worden, gab New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani an. Darunter eine Schule mit rund 400 Kindern.

Das Bürogebäude aus den 1970er Jahren war der frühere Hauptsitz des Pharmakonzerns Pfizer an der 42. Strasse und wird derzeit zu einem Wohngebäude umgebaut.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Das Hochhaus in Manhattan wird umgebaut. Bildquelle: Keystone/OLGA FEDOROVA. 1 / 2 Legende: Das Hochhaus in Manhattan wird umgebaut. Keystone/OLGA FEDOROVA

Bild 2 von 2. Zahlreiche Polizisten und Feuerwehrletue sind im Einsatz. Bildquelle: Keystone/ OLGA FEDOROVA. 2 / 2 Legende: Zahlreiche Polizisten und Feuerwehrletue sind im Einsatz. Keystone/ OLGA FEDOROVA Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Einige Stahlbalken sollen sich verbogen haben, es gebe statische Probleme, und es werde nun versucht, das Gebäude wieder zu stabilisieren, hiess es.

Die Ursache für das Geschehen war zunächst unklar. Berichte über Verletzte gibt es bislang keine.