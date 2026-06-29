Whatsapp ermöglicht seinen Nutzerinnen und Nutzern künftig, über einen Benutzernamen statt über die Telefonnummer miteinander in Kontakt zu treten.

Die Reservierung der gewünschten Benutzernamen beginnt Ende Juni. Im Laufe des Jahres will der Messenger die Funktion schrittweise weltweit freischalten.

Bislang sehen neue Chatpartner die mit dem Whatsapp-Konto verknüpfte Telefonnummer. Neu können Nutzerinnen und Nutzer entscheiden, ob sie stattdessen nur ihren Benutzernamen anzeigen. Die Telefonnummer bleibt dann nur für Personen sichtbar, die sie bereits im Telefonbuch gespeichert haben. Auch bei Anrufen erscheint künftig der Benutzername. Für die Registrierung bei Whatsapp bleibt eine Telefonnummer erforderlich.

Legende: Beim Dienst Signal lassen sich Telefonnummern seit Anfang 2024 hinter einem Benutzernamen verbergen. Nun soll das auch bald bei Whatsapp möglich sein. KEYSTONE / DPA / Wolf von Dewitz

Ein öffentliches Verzeichnis der Benutzernamen wird es laut Whatsapp nicht geben. Kontakt aufnehmen kann nur, wer den exakten Benutzernamen kennt. Optional lässt sich ein zusätzlicher Sicherheitsschlüssel aktivieren, der für die erste Kontaktaufnahme nötig ist.

Mit der Neuerung übernimmt Whatsapp eine Funktion, die andere Messenger wie Signal oder Telegram bereits anbieten.