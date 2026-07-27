Tausende Menschen sind auf Mallorca gegen den Massentourismus auf die Strassen gezogen.

Die Demonstranten versammelten sich am Sonntagabend zunächst auf der Plaza de España im Zentrum von Palma, der Hauptstadt der spanischen Mittelmeerinsel.

Die Initiative «Menys Turisme, Més Vida» (Weniger Tourismus, mehr Leben) hatte unter dem Motto «Mallorca am Limit» bereits zum dritten Mal in Folge zum Protest aufgerufen.

Die mallorquinische Polizei schätzte die Zahl der Demonstranten auf 25'000 – gegen Schluss der Demonstration kam es zu Zusammenstössen mit mehreren Verletzten.

Viele Teilnehmer trugen selbstgebastelte Plakate. «Mallorca overbooked» oder «Keine Kapazität mehr» stand unter anderem darauf. Ein Jahr vor den Regionalwahlen auf den Balearen wolle man seine Meinung kundtun, sagte ein Sprecher der Veranstalter vor Journalisten.

Legende: Die Veranstalter der Proteste rechneten im Vorfeld mit 40'000 Teilnehmenden. Die spanische Ferieninsel ist vor allem bei deutschen und britischen Touristen beliebt. REUTERS/Francisco Ubilla

Der Zeitpunkt sei bewusst mit Blick auf die aktuelle Hauptreisezeit gewählt worden. Ende Juli und Anfang August gelten als die Wochen mit den meisten Urlaubern auf der Baleareninsel.

Protestierende fordern Begrenzung der Besucherzahl

Die zentrale Forderung ist eine Begrenzung der Besucherzahl. Die steigende Zahl der Urlauber und der Ferienwohnungen wird für die Wohnungsnot auf der Insel verantwortlich gemacht. Die Organisatoren der Protestaktion beklagen, dass viele Menschen mit einem normalen Einkommen sich kaum noch eine Wohnung leisten können.

Nachbarschaftsverbände, Umweltschutzgruppen und andere Organisationen führen aber auch Probleme wie Verschmutzung, Staus und Lärm sowie die Zerstörung der Natur auf den Massentourismus zurück.

Verletzte Demonstranten

Mindestens acht Demonstranten sind bei Zusammenstössen mit der Polizei verletzt worden. Dies berichten spanische Medien unter Berufung auf Quellen beim Notruf. Zwei der Verletzten wurden demnach in ein Krankenhaus gebracht. Die restlichen Verletzten wurden vor Ort von mehreren Rettungswagen versorgt und erlitten leichte Verletzungen.

Legende: Polizei und Demonstranten am späteren Abend in Palma de Mallorca. REUTERS/Francisco Ubilla

Zuvor war die Demonstration weitgehend friedlich verlaufen. Am späteren Abend ist gemäss den Medienberichten dann allerdings die Polizei gegen die Demonstranten vorgegangen. Sie verwehrte den Demonstranten den Zugang zu dem Bereich, in dem ein Manifest verlesen werden sollte.