An einem Gymnasium in Süddeutschland sind laut Polizei mindestens zwei Mädchen schwer verletzt worden.

Der mutmassliche Täter ist demnach nach dem Vorfall im bayerischen Schongau festgenommen worden. Er ist 16 Jahre alt.

Laut einem Polizeisprecher deutet vieles auf eine Amoklage hin.

Die beiden Mädchen seien in eine Klinik gebracht worden. Laut Polizeiangaben sind sie mittlerweile ausser Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich um Schülerinnen des Gymnasiums in Schongau in Bayern, auf dessen Schulgelände sich der Vorfall ereignet hatte, sagte ein Polizeisprecher vor Ort.

Wie viele Menschen genau wie schwer verletzt wurden, wird derzeit noch abgeklärt. Bereits zuvor hatte die Polizei mitgeteilt, dass sie mit zahlreichen Beamten am Welfen-Gymnasium in Schongau im Einsatz sei.

Zum Grund äusserten sich die Beamten nicht. Die Menschen wurden vor Ort aufgerufen, das Areal zu meiden. Für Angehörige und Eltern wurde eine Anlaufstelle am Feuerwehrhaus eingerichtet.

Viele Unklarheiten zu Tat und mutmasslichem Täter Box aufklappen Box zuklappen Unklar ist, wie sich der Vorfall am Gymnasium genau abgespielt hat und wie die Menschen verletzt wurden. Zu einer möglichen Tatwaffe äusserte sich eine Sprecherin zunächst nicht. Weitere Angaben zum festgenommenen 16-Jährigen machte die Polizei bislang ebenfalls nicht. Offen bleibt etwa, aus welchem Motiv der mutmassliche Täter handelte und ob er selbst Schüler an dem Gymnasium ist.

Schongau ist eine Kleinstadt am Ufer des Lechs in Oberbayern mit mehr als 12'000 Einwohnern.

Es folgt mehr.