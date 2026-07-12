Der frühere Emir von Katar, Hamad bin Chalifa Al Thani, ist im Alter von 74 Jahren gestorben.

Er regierte das Land von 1995 bis 2013.

Unter seiner Führung wurde Katar modernisiert und die Erdgasförderung ausgebaut.

Sein Tod sei ein «grosser Verlust für die Nation», teilte der Sitz des Emirs mit. Scheich Hamad hatte im Golfstaat fast 20 Jahre lang von 1995 bis 2013 geherrscht.

Legende: In seiner Zeit als Emir baute Scheich Hamad Katar zur Regionalmacht aus. Er gründete den Nachrichtensender Al Jazeera, holte die Fussball-WM ins Land und investierte massiv in das Geschäft mit Erdgas. (26.11.2019/Archiv) REUTERS/Ibraheem Al Omari

Fast 20 Jahre später trat er freiwillig zurück. Er übergab die Führung des Landes seinem Sohn Tamim bin Hamad Al Thani, dem heutigen Emir. Eine freiwillige Machtübergabe gilt in den Monarchien der Golfregion als ungewöhnlich.

Katar modernisiert und geöffnet

Scheich Hamad reformierte und modernisierte den kleinen Staat am Persischen Golf und vergrösserte auch dessen diplomatischen Einfluss deutlich. Unter ihm wurde die Produktion von Erdgas in Katar, das heute zu den grössten Exporteuren der Welt zählt, deutlich ausgebaut. Er holte auch Investitionen ins Land.

Unter seiner Führung erhielt das Land 2010 den Zuschlag für die Fussball-Weltmeisterschaft 2022. Scheich Hamad gründete auch den Nachrichtenkanal «Al Jazeera», heute einer der wichtigsten und einflussreichsten Sender der arabischen Welt.

Scheich Hamad hinterlässt drei Frauen, mit denen er insgesamt 24 Kinder bekam. Die Grossfamilie der Al Thani hatte in Katar im 19. Jahrhundert die Herrschaft übernommen. Das Land war bis zu seiner Unabhängigkeit im Jahr 1971 britisches Protektorat.