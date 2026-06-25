- Der Bund schickt 80 Spezialkräfte, acht Suchhunde und 18 Tonnen Rettungsmaterial nach Venezuela. Die Ankunft ist für 10 Uhr geplant.
- Zwei schwere Erdbeben der Stärke 7.2 und 7.5 haben Venezuela im Abstand von nur 39 Sekunden erschüttert. Sie verursachten grosse Zerstörungen und lösten einen landesweiten Notstand aus.
- Die Rettungskräfte arbeiten ohne ausreichende Ausrüstung und sind erschöpft. Die Zahl der Todesopfer wird derzeit auf 235 beziffert. Rund 1500 Menschen wurden verletzt.
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Bild 1 von 8. Zwei schwere Erdbeben in Venezuela haben einen landesweiten Notstand ausgelöst. Bildquelle: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria.
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Bild 2 von 8. Rettungskräfte suchen unter den Trümmern nach vermissten Personen. Bildquelle: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria.
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Bild 3 von 8. Gebäude wurden stark beschädigt und stürzten teilweise komplett ein. Bildquelle: AP Photo/Pedro Mattey.
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Bild 4 von 8. Auch der Zugverkehr wurde eingestellt und der Flughafen Caracas wegen Schäden geschlossen. Bildquelle: Keystone/JAVIER CAMPOS.
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Bild 5 von 8. Mehrere Staaten haben Hilfe zugesagt und bereiten Rettungs- sowie Hilfseinsätze vor. Bildquelle: Keystone/ARIANA CUBILLOS.
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Bild 6 von 8. Auch die Millionenstadt Caracas ist betroffen, obwohl sie nicht besonders nah am Epizentrum, sondern mehr als 150 Kilometer davon entfernt war. Bildquelle: Keystone/JAVIER CAMPOS.
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Bild 7 von 8. In der Küstenstadt La Guaira haben die Behörden ein behelfsmässiges Spital eingerichtet. Bildquelle: Reuters/Maxwell Briceno.
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Bild 8 von 8. Ein Team von 80 Spezialistinnen und Spezialisten der Rettungskette Schweiz mit acht Suchhunden sowie 18 Tonnen Rettungsmaterial fliegt in der Nacht auf Freitag ab Zürich nach Caracas. Bildquelle: SRF.
Themen in diesem Liveticker
- Starlink bietet in Venezuela kostenlose Internetdienste an
- Die Schweizer Rettungskette ist unterwegs ins Einsatzgebiet
- Mehr als 70'000 Familien in La Guaira betroffen
- Zahl der Toten steigt auf 235
- Flugzeug mit Fachleuten in Zürich gestartet
- SRF-Korrespondentin: 35'000 Personen bisher als vermisst gemeldet
- USA stellen 150 Millionen Dollar Hilfe zu Verfügung
- «Menschen sind wie Dominosteine umgefallen»
- Vorbereitung der Schweizer Hilfe in Zürich läuft auf Hochtouren
- Seismologe: Es wird noch weitere Beben geben
Glückskette ruft zu Spenden für Venezuela auf
Angesichts des schweren Erdbebens in Venezuela sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Die Erschütterungen zählen zu den schwersten, die das Land seit über einem Jahrhundert erlebt hat. Erste Einschätzungen deuten auf grosse Zerstörung hin – mit möglicherweise Tausenden Todesopfern.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene. Die Hilfe konzentriert sich prioritär auf die dringendsten Bedürfnisse, insbesondere in den Bereichen Unterkunft, Zugang zu Nahrungsmitteln und Trinkwasser sowie medizinische Versorgung, und je nach Entwicklung der Lage auch auf längerfristige Hilfe.
Spenden können über den hier eingeblendeten QR-Code oder unter www.glueckskette.ch getätigt werden.