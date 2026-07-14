Bei einem Gebäudebrand in der Brüsseler Innenstadt sind mehrere Tote gefunden worden.

In einem Lift des sich im Umbau befindlichen Gebäudes wurden mehrere leblose Menschen entdeckt, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte.

Die genaue Zahl der Opfer und ihre Identität sind noch nicht bekannt.

Sechs Menschen galten als vermisst. Zu einem weiteren Lift gab es zunächst keinen Zugang. Der Staatsanwalt konnte nicht ausschliessen, dass sich in diesem weitere Tote befinden. Rund 250 Arbeiter waren laut Staatsanwaltschaft vor Ort. In dem Gebäude sollten Lifte eingebaut werden.

Legende: Mehrere Rettungskräfte standen im Oxy-Gebäude im Einsatz. REUTERS / Yves Herman

Der Brand war einem Feuerwehrsprecher zufolge am Morgen ausgebrochen. Demnach seien die Feuerwehrleute zu einem kleinen Feuer im zweiten Stock des Gebäudes ausgerückt. Wie der Staatsanwalt weiter mitteilte, wurden die Toten nach der Löschung gefunden.

Hunderte Arbeiter vor Ort

Zwei Arbeiter haben laut dem Feuerwehrsprecher Verbrennungen erlitten und wurden zur Behandlung ins Spital gebracht. Brüssels Bürgermeister Philippe Close sprach vor Ort von einem Drama, das tief berühre. Das Oxy-Gebäude in einer Fussgängerzone inmitten der Brüsseler Innenstadt wird derzeit umgebaut.