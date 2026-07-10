Auf einem Ryanair-Flug von Thessaloniki nach Memmingen hat sich am Freitagmorgen kurz nach dem Start ein Passagierfenster gelöst.

Das Flugzeug kehrte sicher zum Flughafen Thessaloniki zurück.

Es war ein Schreckensszenario, das sich auf dem Flug von einer griechischen Insel nach Deutschland ereignete. Kurz nachdem das Flugzeug von Thessaloniki nach Memmingen abgehoben war, knallte es und eine Fensterscheibe zerbrach.

SRF-Experte: «Defekte kommen selten vor» Box aufklappen Box zuklappen Michael Weinmann ist SRF-Experte für Aviatik. Er bezeichnet den Vorfall als «dramatisch und aufsehenerregend». Jedoch kämen technische Defekte in der Luftfahrt vergleichsweise selten vor, da die Branche stark reguliert sei und sämtliche Flugzeugkomponenten regelmässig kontrolliert würden. «Die Flugzeuge sind darauf ausgerichtet, dass sie auch sicher weiterfliegen und landen können, wenn Komponenten defekt sind», erklärt er. Dies habe sich auch im aktuellen Fall gezeigt: Das Flugzeug sei zunächst auf eine Höhe gesunken, in der ausreichend Sauerstoff zur Verfügung stand, und habe anschliessend sicher landen können.

Ein Mann, der am Fenster sass, wurde teilweise aus der Öffnung gezogen. Mitreisende hätten ihn festgehalten und zurück in die Kabine gezogen, schilderte eine Passagierin der Nachrichtenagentur dpa. «Sein Kopf und seine Schultern ragten aus dem zerbrochenen Fenster heraus», sagte eine weitere Augenzeugin dem griechischen Rundfunk ERT.

Wie auf Videos in den sozialen Netzwerken zu sehen ist, fielen während des Zwischenfalls Sauerstoffmasken von der Kabinendecke.

Der Pilot brach den Flug ab und kehrte nach Thessaloniki zurück. Laut der Passagierin dauerte der Rückflug rund 20 Minuten. Nachdem die Maschine sicher gelandet war, wurde der Passagier, der neben dem beschädigten Fenster gesessen haben soll, in ein Spital in Thessaloniki gebracht. Nach Angaben von ERT stammt der Mann aus Serbien.

Ursache noch unklar

Ryanair bestätigte auf Anfrage der dpa, dass sich kurz nach dem Start ein Passagierfenster gelöst habe. Um die Verspätung möglichst gering zu halten, stellte die Fluggesellschaft ein Ersatzflugzeug bereit.

Wie es zu dem Zwischenfall kam, ist unklar. Die Behörden nahmen Ermittlungen auf. Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine Boeing 737.