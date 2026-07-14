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Französischer Nationalfeiertag Bilder des «Quatorze Juillet» 2026

14.07.2026, 12:22

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Französischer Nationalfeiertag 2026

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  • Bild 1 von 8. Frankreich feiert heute seinen Nationalfeiertag. Dazu gehört ... Bildquelle: EPA / TERESA SUAREZ.
    Parade auf einer breiten Allee mit Flugzeugen, die bunte Rauchstreifen hinterlassen.
  • Bild 2 von 8. ... traditionell eine Militärparade. (Im Bild: französische Republikanische Garde). Bildquelle: REUTERS/Tom Nicholson.
    Gruppe von Uniformierten in geordneter Formation mit Gewehren und roten Kappenfedern.
  • Bild 3 von 8. Natürlich ist auch der französische Präsident Emmanuel Macron anwesend – und lässt sich in einem Militärgefährt chauffieren. Bildquelle: REUTERS / Benoit Tessier.
    Militärfahrzeuge und Motorradpolizisten bei einer Parade auf einer Strasse mit Bäumen im Hintergrund.
  • Bild 4 von 8. Alles, was international Rang und Namen hat, ist an der Parade mit dabei; so zum Beispiel der deutsche Kanzler Friedrich Merz (zw. v. rechts) oder der ukrainische Präsident Selenski (zw. v. l. hinter Macron). Bildquelle: REUTERS / Tom Nicholson.
    Gruppe von Menschen im Gespräch, eine Frau in einem roten Blazer und ein Mann in einem blauen Anzug.
  • Bild 5 von 8. Oder auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die hier neben Macrons Frau Brigitte dem französischen Innenminister Sébastien Lecornu die Hand schüttelt. Bildquelle: REUTERS / Benoit Tessier.
    Drei Personen auf einem Kopfsteinpflasterplatz, ein Mann schüttelt die Hand einer Frau in einem rosa Blazer.
  • Bild 6 von 8. Auch der britische Premierminister Keir Starmer ist in Paris und trifft in der britischen Residenz verschiedene Grenadier Guards der britischen Armee. Bildquelle: Reuters/ Pierre Crom/Pool.
    Gruppe von Männern in roten Uniformen im Freien.
  • Bild 7 von 8. Ukrainische Soldaten marschieren ebenfalls an der Militärparade zum Bastille-Tag mit. Bildquelle: REUTERS/Benoit Tessier.
    Gruppe von Soldaten marschiert auf einer breiten, von Bäumen gesäumten Strasse.
  • Bild 8 von 8. Auch Mitglieder der Pariser Feuerwehr sind dabei. Bildquelle: REUTERS/Tom Nicholson.
    Gruppe von Menschen in Uniformen und Helmen marschieren synchron.
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