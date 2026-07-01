- In der belgischen Hafenstadt Antwerpen ist in einem zehnstöckigen Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen.
- Nach Angaben der Feuerwehr sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen.
- Darüber hinaus gebe es mehrere Schwer- und Leichtverletzte, sagte eine Polizeisprecherin.
- Feuerwehrleute seien weiter im Einsatz und der Brand noch nicht völlig unter Kontrolle, teilte die Feuerwehr mit.
Genaue Zahlen zu den Opfern seien noch nicht bekannt, da die Lösch- und Sucharbeiten andauerten. Das Feuer sei gegen 10 Uhr in dem Mehrfamilienhaus in der Hafenstadt ausgebrochen. Die Ursache sei noch nicht bekannt, so die Polizeisprecherin.
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Bild 1 von 2. Feuerwehrleute bekämpfen den Brand in Antwerpen von einer Drehleiter aus. Bildquelle: Imago/Belga.
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Bild 2 von 2. Eine Person wird über einen Balkon aus dem Gebäude gebracht. Bildquelle: REUTERS/Yves Herman.
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