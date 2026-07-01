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Genaue Opferzahl unbekannt Mehrere Tote bei Brand in Mehrfamilienhaus in Antwerpen

01.07.2026, 13:32

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  • In der belgischen Hafenstadt Antwerpen ist in einem zehnstöckigen Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen.
  • Nach Angaben der Feuerwehr sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen.
  • Darüber hinaus gebe es mehrere Schwer- und Leichtverletzte, sagte eine Polizeisprecherin.
  • Feuerwehrleute seien weiter im Einsatz und der Brand noch nicht völlig unter Kontrolle, teilte die Feuerwehr mit.

Genaue Zahlen zu den Opfern seien noch nicht bekannt, da die Lösch- und Sucharbeiten andauerten. Das Feuer sei gegen 10 Uhr in dem Mehrfamilienhaus in der Hafenstadt ausgebrochen. Die Ursache sei noch nicht bekannt, so die Polizeisprecherin.

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  • Bild 1 von 2. Feuerwehrleute bekämpfen den Brand in Antwerpen von einer Drehleiter aus. Bildquelle: Imago/Belga.
    Zwei Feuerwehrleute spritzen Wasser auf das obere Stockwerk eines Gebäudes.
  • Bild 2 von 2. Eine Person wird über einen Balkon aus dem Gebäude gebracht. Bildquelle: REUTERS/Yves Herman.
    Rettungskräfte senken eine Trage von einem Balkon ab.
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