Mehrere Tote bei Brand in Mehrfamilienhaus in Antwerpen

In der belgischen Hafenstadt Antwerpen ist in einem zehnstöckigen Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen.

Nach Angaben der Feuerwehr sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen.

Darüber hinaus gebe es mehrere Schwer- und Leichtverletzte, sagte eine Polizeisprecherin.

Feuerwehrleute seien weiter im Einsatz und der Brand noch nicht völlig unter Kontrolle, teilte die Feuerwehr mit.

Genaue Zahlen zu den Opfern seien noch nicht bekannt, da die Lösch- und Sucharbeiten andauerten. Das Feuer sei gegen 10 Uhr in dem Mehrfamilienhaus in der Hafenstadt ausgebrochen. Die Ursache sei noch nicht bekannt, so die Polizeisprecherin.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Feuerwehrleute bekämpfen den Brand in Antwerpen von einer Drehleiter aus. Bildquelle: Imago/Belga. 1 / 2 Legende: Feuerwehrleute bekämpfen den Brand in Antwerpen von einer Drehleiter aus. Imago/Belga

Bild 2 von 2. Eine Person wird über einen Balkon aus dem Gebäude gebracht. Bildquelle: REUTERS/Yves Herman. 2 / 2 Legende: Eine Person wird über einen Balkon aus dem Gebäude gebracht. REUTERS/Yves Herman Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

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