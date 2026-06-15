B-52-Bomber der US-Luftwaffe stürzt kurz nach Start ab

In Kalifornien ist ein B-52-Bomber der US-Streitkräfte kurz nach dem Start abgestürzt.

Rettungskräfte seien sofort vor Ort gewesen, teilte der Flughafen Edwards Air Force Base auf sozialen Medien mit.

Nach dem Absturz stieg eine schwarze Rauchwolke von der Edwards Air Force Base auf, wie diverse Medien auf Bewegtbild zeigten. Auf Landebahn der Basis war eine schwarze Spur zu sehen.

Der Flugplatz wurde geschlossen und alle ankommenden Flugzeuge umgeleitet.

Nähere Angaben etwa zu Verletzten oder Toten machte die Edwards Air Force Base nicht. Eine Crew eines B-52-Bombers besteht normalerweise aus fünf Mitgliedern. Wie viele Menschen an Bord der abgestürzten Maschine waren, ist bisher nicht bekannt.

Den Angaben zufolge ereignete sich das Unglück am späten Vormittag (Ortszeit).

Legende: Ein B-52-Bomber an einer Flugshow in Grossbritannien im Jahr 2012. Keystone/EPA/ANDY RAIN

Die Flugzeuge vom Typ B-52 sind Langstreckenbomber der US-Luftwaffe. Sie können konventionelle Sprengköpfe wie auch Atombomben abwerfen.

Die Edwards Air Force Base befindet sich rund 100 Kilometer nördlich von Los Angeles in der Mojave-Wüste. In der Vergangenheit testete das US-Militär von dort aus unter anderem Tarnkappendrohnen und Jets mit sechsfacher Schallgeschwindigkeit.