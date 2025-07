Per E-Mail teilen

In den USA hat ein Passagierflugzeug im Landeanflug einem B-52-Bomber der US-Luftwaffe ausweichen müssen, um einen Zusammenstoss zu vermeiden.

Der Vorfall werde untersucht, berichten US-Medien unter Berufung auf die Fluggesellschaft Skywest.

Das Flugzeug sei letztlich sicher am Flughafen Minot im Bundesstaat North Dakota gelandet.

Der Pilot des Fluges 3788 der Skywest-Airline musste nach eigenen Angaben ein «aggressives Manöver» fliegen, wie aus seiner Kabinenansage hervorging. Er sei von dem B-52-Bomber auf seiner Flugroute überrascht worden.

«Es gibt hier keinen Radar», erklärte der Pilot in der Kabinenansage, die in dem veröffentlichten Video zu hören ist. Daher kontrolliere der Tower alles per Sicht und habe ihn gebeten, nach rechts zu fliegen.

Dort habe sich plötzlich ein Flugzeug befunden, das sich angenähert habe. «Das ist absolut nicht normal», resümierte der Pilot. Er wisse nicht, warum ihm niemand Bescheid gegeben habe, dass sich das Militärflugzeug im gleichen Luftraum befindet.

Auf der Minot Air Force Base sind mehrere B-52-Bomber stationiert.

Laut US-Medien handelte es sich beim Passagierflugzeug um eine Embrarer E175 auf dem Weg von Minneapolis nach Minot. Durchgeführt wurde der Flug von Delta Airlines im Auftrag von Skywest.

Nicht weit von dem Zivilflughafen Minot entfernt befindet sich laut den Berichten auch eine Luftwaffenbasis.