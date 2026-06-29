Im Kaunertal im österreichischen Tirol haben drei Murenabgänge die Strasse unter Geröll und Schlamm begraben.

200 Personen mussten per Helikopter aus dem Gebiet evakuiert werden.

Am Sonntag hatten sich nach einem heftigen Gewitter mit starkem Regen und Hagel drei Muren gelöst. Geröll und Schlamm blockierten die einzige Zufahrtsstrasse ins hintere Kaunertal nahe der italienischen Grenze. Teile der Fahrbahn wurden weggespült und die Stromversorgung unterbrochen, berichtete die Polizei.

Rund 200 Touristinnen und Touristen konnten das Gebiet nicht mehr verlassen. Sie mussten in einer Schutzhütte und einem Bergrestaurant übernachten.

Verletzt wurde niemand. Rund zehn Personen flogen die Einsatzkräfte bereits am Sonntag aus medizinischen Gründen aus, sagte Elmar Rizzoli vom Tiroler Krisenzentrum der Deutschen Presse-Agentur.

Legende: Ein Bundesheer-Hubschrauber startete heute den Evakuierungseinsatz. Keystone / APA / MILITÄRKOMMANDO TIROL / HANSJOERG RAGGL

Das staatliche Meteorologie-Institut Geosphere Austria warnt unterdessen vor weiteren Gewittern. Ab heute Nachmittag und morgen könnten erneut kleinere Muren und lokale Überschwemmungen auftreten. Auch auf Strassen und Bahnstrecken seien Behinderungen möglich.