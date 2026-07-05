Ein Einfamilienhaus in Wien ist durch eine Gasexplosion vollständig zerstört worden.

Ein 93-jähriger Bewohner steht unter Verdacht, die Explosion absichtlich herbeigeführt zu haben.

Auch angrenzende Einfamilienhäuser wurden teilweise schwerbeschädigt, neun Personen wurden verletzt, darunter auch der Tatverdächtige.

Das Motiv für die Tat werde noch ermittelt, so die Polizei. Das Ausmass aller Beschädigungen ist noch nicht abschliessend bekannt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Das Gebäude wurde durch die Explosion vollständig zerstört. Bildquelle: Keystone/APA/STADT WIEN/FEUERWEHR. 1 / 4 Legende: Das Gebäude wurde durch die Explosion vollständig zerstört. Keystone/APA/STADT WIEN/FEUERWEHR

Bild 2 von 4. Rettungskräfte im Einsatz. Bildquelle: Keystone/APA/STADT WIEN/FEUERWEHR. 2 / 4 Legende: Rettungskräfte im Einsatz. Keystone/APA/STADT WIEN/FEUERWEHR

Bild 3 von 4. Die Brandermittler legen den Fokus auf eine mutwillig herbeigeführte Explosion. Bildquelle: Keystone/APA/STADT WIEN/FEUERWEHR. 3 / 4 Legende: Die Brandermittler legen den Fokus auf eine mutwillig herbeigeführte Explosion. Keystone/APA/STADT WIEN/FEUERWEHR

Bild 4 von 4. Auch umliegende Häuser wurden durch die Wucht der Explosion beschädigt. Bildquelle: Keystone/APA/STADT WIEN/FEUERWEHR. 4 / 4 Legende: Auch umliegende Häuser wurden durch die Wucht der Explosion beschädigt. Keystone/APA/STADT WIEN/FEUERWEHR Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Unter den Verletzten war auch eine 25-jährige schwangere Frau. Sie wurde ins Spital gebracht. Sechs Anwohner wurden von den Notfallmedizinern der Wiener Berufsrettung an Ort und Stelle betreut und konnten in häusliche Pflege entlassen werden, hiess es seitens der Rettungskräfte.

Brandermittler nahmen Arbeit auf

Im Zuge des Einsatzes wurde der 93-Jährige von Rettungskräften im Keller des völlig zerstörten Hauses gefunden und mit Verletzungen gerettet. Aufgrund des vorliegenden Tatverdachts der vorsätzlichen Gemeingefährdung wurde der Mann über staatsanwaltschaftliche Anordnung festgenommen und wird in einem Spital bewacht.

Die Brandermittler des Landeskriminalamtes Wien haben die Ermittlungen aufgenommen.