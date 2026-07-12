Lindsey Graham ist im Alter von 71 Jahren gestorben.

Er starb am Samstagabend nach kurzer und plötzlicher Krankheit.

Graham war republikanischer Senator für South Carolina.

Der 71-Jährige sei am Samstagabend nach einer kurzen und plötzlichen Krankheit gestorben, teilte sein Büro am frühen Sonntag auf der Plattform X mit.

Graham war ein prominenter republikanischer Senator aus dem Bundesstaat South Carolina.

«Die Familie von Senator Graham ist dankbar für die Gebete und bittet in dieser unglaublich schwierigen Zeit um Privatsphäre», teilte sein Büro weiter mit.

Trump kondoliert

Der amtierende US-Präsident Donald Trump brachte auf Truth Social seine Trauer zum Ausdruck: «Senator Lindsey Graham, einer der grossartigsten Menschen und Senatoren, die ich je gekannt habe, ist tot! Er war stets im Einsatz und war ein wahrer amerikanischer Patriot. Lindsey wird uns sehr fehlen!!!»

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu kondolierte auf X Grahams Familie und betonte die Verbindung zum verstorbenen Senator: Israel habe einen seiner besten Freunde verloren, er selbst habe einen geliebten Freund verloren.