Bild 2 / 5

Legende: Offizielle Kandidatur Der ehemalige US-Präsident Donald Trump kündigte seine Kandidatur am 15.11.2022 an. Der 76-jährige Trump sass bereits von 2017 bis Anfang 2021 für vier Jahre im Weissen Haus in Washington. Die Wahl im November vor zwei Jahren verlor er gegen Joe Biden. Keystone/AP Photo/Alex Brandon