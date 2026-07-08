An einem Gymnasium in Süddeutschland sind laut Polizei mehrere Menschen verletzt worden.

Der mutmassliche Täter ist demnach nach dem Vorfall im bayerischen Schongau festgenommen worden.

Laut einem Polizeisprecher deutet der Vorfall auf eine Amoklage hin.

Wie viele Menschen wie schwer verletzt wurden, werde derzeit noch abgeklärt, wie die Polizei mitteilt. Die Beamten gehen demnach von einer einstelligen Zahl an Verletzten aus. Bereits zuvor hatte die Polizei mitgeteilt, dass sie mit zahlreichen Beamten am Welfen-Gymnasium in Schongau im Einsatz sei.

Zum Grund äusserten sich die Beamten zunächst nicht. Allerdings wurden die Menschen vor Ort aufgerufen, das Areal zu meiden. Für Angehörige und Eltern von Schülerinnen und Schülern wurde eine Anlaufstelle am Feuerwehrhaus eingerichtet.

Nach Angaben der ADAC-Luftrettung sind wegen der möglichen Amoklage mehrere Rettungshelikopter im Einsatz. Insgesamt sechs Hubschrauber seien beteiligt, vier davon von der ADAC-Luftrettung, sagte ein Sprecher. Einer der vier Helikopter sei zur Versorgung von Verletzten genutzt worden.

Schongau ist eine Kleinstadt am Ufer des Lechs im westlichen Oberbayern mit mehr als 12'000 Einwohnern.

Es folgt mehr.