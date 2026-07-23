Stuttgart Frau in Einkaufszentrum niedergestochen und angezündet

In einem Stuttgarter Einkaufszentrum ist eine Frau laut Polizei mit einem Messer angegriffen und angezündet worden.

Den Ermittlern zufolge wurde die 47-Jährige bei der Attacke schwer verletzt und in eine Klinik gebracht.

Ein 54 Jahre alter Tatverdächtiger wurde gefasst.

«Nach ersten Kenntnissen hat er im Rahmen des Angriffs die Frau zunächst mit einem Messer attackiert und sie anschliessend in Brand gesteckt», sagte ein Polizeisprecher. Die 47-Jährige habe Stich- und Brandverletzungen erlitten und befinde sich in intensivmedizinischer Behandlung, teilten die Beamten mit.

Die ersten Notrufe gingen kurz nach 10 Uhr bei der Polizei ein. Das grosse Einkaufszentrum in der Stuttgarter Innenstadt hatte zu diesem Zeitpunkt gerade erst seine Türen geöffnet.

Legende: Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. KEYSTONE/DPA/Christoph Schmidt

Nur Stunden nach dem Angriff wurde der Verdächtige gefasst. «Gegen 12:10 Uhr haben unsere Einsatzkräfte einen 54-jährigen Deutschen festgenommen. Der Mann steht oder stand mit der Geschädigten in einer Beziehung», teilte der Sprecher weiter mit.

Ermittlungen dauern an

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Nach der Alarmierung am Vormittag wurde das aus mehreren Gebäuden bestehende Einkaufszentrum geräumt und teilweise abgeriegelt. Polizei und Feuerwehr waren mit vielen Kräften vor Ort. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand den Angaben zufolge aber nicht. Mittlerweile wurde der Betrieb im Einkaufszentrum wieder aufgenommen.

Wo genau die Schwerverletzte gefunden und wo der mutmassliche Täter gefasst wurde, dazu gab die Polizei zunächst keine Erklärung ab. An der Suche nach dem Täter war auch ein Hubschrauber beteiligt.

Hintergründe bislang unklar

Die Schwerverletzte wurde in eine Klinik gebracht. Ob Lebensgefahr bestehe, sei nicht bekannt, hiess es zunächst. «Die Frau wurde bei dem Angriff erheblich verletzt», sagte ein Polizeisprecher. Zum genauen Hergang äusserte er sich nicht. Die Hintergründe seien unklar.

Experten betraten mit Schutzanzügen bekleidet das Gebäude. «Unsere Einsatzkräfte sichern innerhalb des Einkaufszentrums derzeit noch Spuren und werten Kameraaufnahmen aus», sagte ein Polizeisprecher.