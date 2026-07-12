Bei einem Brand in einer Bar in der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende Personen wurden verletzt.

Das Feuer sei am frühen Montagmorgen (Ortszeit) ausgebrochen, meldete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Behördenangaben.

Die Brandursache werde noch ermittelt, erklärte der thailändische Ministerpräsident Anutin Charnvirakul dem Bericht zufolge.

Dem Sender Sky News zufolge handelt es sich vermutlich um eine Bar im Bezirk Chatuchak. Einheimische Medien identifizierten das Lokal als «Rong Beer Na Lat Phrao». Sky News beschrieb die Bar als einen beliebten Treffpunkt.

Legende: Reuters/Chalinee Thirasupa

Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender Thai PBS berichtete von mindestens 30 Todesopfern. Nach Informationen der Zeitung «Bangkok Post» gibt es auch zahlreiche Verletzte. Die Rettungskräfte brachten mehrere Menschen in nahe Spitäler.

Die Gaststätte liegt in der Nähe des viel besuchten Chatuchak-Marktes. Dort halten sich an Wochenenden viele Zehntausend Menschen auf, darunter auch viele Ausländerinnen und Ausländer. Ob sich unter den Opfern Touristen befinden, war zunächst unklar.

Bangkok gehört zu den beliebtesten Reisezielen in Südostasien. Auf Aufnahmen in den sozialen Medien ist zu sehen, wie Menschen schreiend und in Panik aus dem Lokal rannten. Nach ersten Informationen wurden die meisten Opfer in den Toiletten des Restaurants aufgefunden, wo sie eingeklemmt waren.