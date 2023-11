Die Organisation Americans for Prosperity der milliardenschweren Koch-Brüder hat im US-Wahlkampf Nikki Haley ihre Unterstützung zugesagt.

Damit erhält die frühere US-Botschafterin bei der UNO erhebliche organisatorische und finanzielle Hilfe, die ihr Rückenwind geben könnte.

Die 51-jährige Haley hatte im Februar ihre Präsidentschaftsbewerbung verkündet.

In einer Erklärung der Gruppe Americans for Prosperity Action (AFP Action) hiess es am Dienstag, man habe einen Gewinner gesucht und gefunden: «Donald Trump und Joe Biden hatten ihre Chance. Nikki Haley wird Joe Biden schlagen, unsere Schulden abbauen, fahrlässige Ausgaben beenden, die Grenze sichern und Amerikas Energie entfesseln.»

Die Koch-Organisation kontrolliert Millionen von Dollar, die die Gruppe im Wahlkampf einsetzen kann.

Haley galt bisher mit Umfragewerten im niedrigen einstelligen Bereich als eher aussichtslos, schloss aber in den vergangenen Wochen zu Floridas Gouverneur Ron DeSantis auf, der als aussichtsreichster interner Konkurrent für Ex-Präsident Donald Trump startete. Trump führte das Bewerberfeld mit grossem Abstand an.