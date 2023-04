Robert F. Kennedy will US-Präsident werden.

Dies geht aus einem eingereichten Dokument hervor.

Kennedy ist bereits die zweite demokratische Präsidentschaftskandidatur.

Legende: Keystone/Hans Pennink

Robert F. Kennedy will es seinem Onkel gleich tun. Wie bereits John F. Kennedy möchte auch Robert ins Oval Office einziehen. Der 69-Jährige hat seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur in den USA eingereicht. Der Demokrat gilt aber nicht als unumstritten.

Zweite Kandidatur aufseiten der Demokraten

Bereits Anfang März hatte die 70 Jahre alte Autorin Marianne Williamson ihren Einstieg ins Rennen um den Sitz im Weissen Haus bekannt gegeben. Mit Robert F. Kennedy hat sie ihren ersten offiziellen Gegenstreiter. Derweil zögert mit Joe Biden der amtierende Präsident noch. Es wird davon ausgegangen, dass Biden für eine zweite Amtszeit kandieren wird, sicher ist es aber nicht.

Sollte Joe Biden nochmals antreten wollen, müsste er sich in parteiinternen Vorwahlen gegen die Herausforderer durchsetzen. Sowohl Williamson als auch Kennedy werden aber schlechte Chancen hierfür eingeräumt. Robert F. Kennedy gilt in den USA keineswegs als unumstritten, da er in der Vergangenheit immer wieder mit falschen Behauptungen rund um die Corona-Impfung in Kritik geriet.

Donald Trump hat auch schon eine Gegenkandidatin

Nicht nur bei den Demokraten sammeln sich allmählich die Kandidatinnen für die im nächsten Jahr anstehende US-Präsidentschaftswahl, auch bei den Republikanern meldeten bereits zwei Personen ihre Ambitionen an.

02:13 Video Aus dem Archiv: USA 2024: Nikki Haley kandidiert offiziell Aus 10 vor 10 vom 14.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 13 Sekunden.

Als erster hat Donald Trump seinen Willen bekannt gegeben, 2024 noch einmal ums Präsidentenamt kämpfen zu wollen. Mit Nikki Haley hat er seit Februar eine erste offizielle Gegenkandidatin. Die 51-Jährige ist ehemalige Gouverneurin des Bundesstaats South Carolina. Ebenfalls wird aus dem Lager der Republikaner eine Kandidatur von Ron DeSantis erwartet, er stieg aber noch nicht offiziell ins Rennen um das Amt ein.